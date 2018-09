Königsbronn Skispringen: Elf Mal auf dem Podest gelandet

Königsbronn / Markus Rohde

In Pfullingen war der SC Königsbronn einmal mehr gut vertreten.

Beim 9. Sommerspringen in Pfullingen standen Teilnehmer des Stützpunktes Königsbronn/Degenfeld, betreut und angeleitet von Valentin Grossmann und Jan Mayländer, elf Mal auf dem Podest.

Auf der K-8-Schanze absolvierten Layla Kluge und Yannik Mailänder vom SC Königsbronn ihren ersten Wettkampf. Beide landeten jeweils bei 3 und 4 m, was Layla bei den Mädchen den zweiten Platz einbrachte, Yannik wurde Fünfter bei den Jungen.

Auf der 15-m-Schanze konnte Kay-Ule Wamsler mit einem starken zweiten Sprung auf 12 m den achten Platz in der S 9 erreichen. Simon Pistolek kam mit 8 und 8,5 m auf Platz sechs in der S11/12-Klasse.

Celine Schliffenbacher gewann mit zwei Sprüngen auf jeweils 14 m deutlich die Schülerinnen S13/14-Konkurrenz. Noah Seifried landete bei 11 und 13 m, was bei den Schülern S13/14 Platz drei hieß.

Auf der K-30-Schanze platzierte sich bei den Schülerinnen S10/11 Emilia Krause als Dritte auf dem Treppchen. Nach 20 m steigerte sie sich auf 25,5 m. Jasmin Kaißers Sprünge auf 19,5 und 22 m brachten ihr bei den Schülerinnen den fünften Platz ein. Finn Kölle sprang 28 und 25,5 m und wurde bei den Schülern S10/11 Fünfter. Arne Holz belegte mit 14,5 m und 21,0 m den neunten Platz.

In der S-12-Konkurrenz landete Julian Hillmer zunächst bei 29,5 m. Im zweiten Durchgang erzielte er mit 34,5 m Bestweite, stand aber nicht sicher und musste Abzüge hinnehmen. Am Ende fehlten ihm 0,7 Punkte zum Sieg.

Janne Holz landete mit 27,0 und 30,5 m sowie guten Haltungsnoten auf dem dritten Platz. Das starke Ergebnis komplettierte Max Rommel mit konstanten Sprüngen auf 25 und 24,5 m und Platz fünf.

In der Schülerinnen S-14-Klasse siegte Katharina Hieber (30,5 m) vor Jana Sauter (29,0). Den weitesten Sprung in dieser Konkurrenz erreichte Selina Kölle mit 32 m, jedoch musste sie bei der Landung in die Matten greifen und wurde deshalb Dritte. Larissa Bäuerle kam mit 23 und 26 m auf den vierten Platz. In der weiblichen Jugend 15/16 sprang Newcomerin Julia Wenzel auf 20,5 und 22 m, was ihr den zweiten Platz einbrachte.

Tags zuvor waren Katharina Hieber und Jasmin Kaißer mit ihren Skirollern bzw. Inlinern auf den Pfullinger Straßen unterwegs. Jasmin belegte einen starken sechsten Platz, was ihr in der Kombinationswertung Rang drei einbrachte. Katharina lief mit ihren Skirollern im Endlauf auf Platz drei. Die tollen Sprünge am Sonntag ließen sie ganz nach oben aufs Treppchen klettern.