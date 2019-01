Handball SHB: Trainer Dr. Mickel Washington sieht viele Fortschritte

Handball / Patrick Vetter

Die SG Herbrechtingen/Bolheim spielt am Samstag (18 Uhr) beim Tabellendritten der Württembergliga, dem TSV Wolfschlugen.

Wieder Hoffnung schöpft Dr. Mickel Washington, der Trainer der SG Herbrechtingen/Bolheim, nach der Begegnung seiner Mannschaft mit der SG Lauterstein. Auch wenn die SHB mit 26:30 verlor, habe man doch gesehen, dass sich das Team entwickle. „Es war ein gutes Spiel mit einer tollen Stimmung. Wir sind ein großes Stück weitergekommen“, spricht Washington positiv über die Niederlage.

Am Wochenende rechne er gegen den TSV Wolfschlugen zwar nicht mit einem Sieg, es gehe aber in die richtige Richtung. „Ich wollte sehen, dass die Mannschaft den nächsten Schritt macht. Über lange Zeit haben wir uns gegen die starken Lautersteiner gut gehalten“, sagt der Trainer. Man habe deutlich besser gespielt als bei seinem Trainerdebüt, dem vorherigen Spiel gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf.

Er sieht in der gezeigten Spielstärke auch seine Methoden als neuer Trainer bestätigt. Das schnelle Umschaltspiel der SHBler werde besser und auch an einer aggressiveren Abwehr arbeite man erfolgreich. Außerdem werde das Zusammenspiel und die Kommunikation in der Mannschaft immer besser.

Nach der Pause lagen sie zurück

Dass die SHB trotzdem nochmals eine Niederlage einstecken musste, habe vor allem an den ersten Minuten nach der Pause gelegen. „Wir hatten ein paar blöde Ballverluste und haben dann bis zum Ende nicht mehr aufgeholt“, erklärt Washington.

Bei der Vorbereitung auf das vergangene Spiel war er nicht dabei, trotzdem habe alles sehr gut funktioniert. Michael Kling trainierte die Mannschaft in Absprache mit dem Trainer. „Vor dem Spiel gab es dann eine längere Ansprache als sonst“, sagt Washington. Auch nach dieser Niederlage ist für den Tabellenvorletzten noch nichts verloren. „Die Stimmung in der Mannschaft ist weiter gut“, sagt Washington. Am Samstag kommt aber die nächste, noch größere Aufgabe auf die SHBler zu, die momentan auf dem 14. Tabellenplatz stehen. Um 18 Uhr sind sie zu Gast beim TSV Wolfschlugen und ihrem ehemaligen Teamkollegen Tim Albrecht in der Sporthalle beim Sportzentrum.

In der Hinrunde fehlte Albrecht noch verletzungsbedingt, inzwischen ist er beim Tabellendritten, der durchaus noch Chancen auf einen der beiden Spitzenplätze hat, wieder an Bord. „Wolfschlugen wird nochmals eine andere Hausnummer. Um zu gewinnen, müsste ein Wunder passieren“, schaut Washington voraus. Er erwarte nur eines: „Dass jeder in der Mannschaft voll mitzieht.“

Sein drittes Spiel als Trainer wolle er immer noch dafür nutzen, sein Team kennenzulernen. Es sei wichtig, genau zu wissen, welchen Spieler man wie einsetzen könne.

Gegen Wolfschlugen seien wieder fast alle Sportler einsatzbereit. Nur Steffen Zeier und Robert Rugaci fallen wieder aus. Mit einem Sieg rechne Washington trotzdem nicht: „Dadurch haben wir auch gar keinen Druck.“

Solange weiterhin die Einstellung passe, hole man die Punkte gegen andere Teams, ist sich der SHB-Trainer sicher: „Die wirklich wichtigen Spiele für den Klassenerhalt kommen erst noch.“ Auch das übernächste Spiel gegen MTG Wangen müsse man noch nicht unbedingt gewinnen, danach zähle es aber, denn bei aller Freude über eine motivierte Mannschaft gelte: „Ich bin natürlich nur zu 100Prozent zufrieden, wenn wir auch Punkte machen“, sagt Washington. Der Klassenerhalt sei für die SHB durchaus noch erreichbar. „Wir können es ans rettende Ufer schaffen. Es gibt aber noch viele Wenns“, warnt der Trainer.

Mickel Washington kennt Wolfschlugen bereits

Der neue SHB-Trainer Dr. Mickel Washington hat schon viele sportliche Ämter ausgefüllt. Momentan ist er auch Arzt der Junioren-Nationalmannschaft im Rudern und unter anderem war er Schiedsrichter für den TSV Wolfschlugen, den nächsten Gegner der SHB. „Ich kenne die Mannschaft und viele aus dem Verein kennen natürlich mich“, sagt Washington. Auch deshalb wird das Spiel am Wochenende besonders für ihn. Auf die Vorbereitung habe das keine Auswirkungen gehabt.