Frauenhandball SHB: Eine Abwehr wie eine Wand

Herbrechtingen / Jochen Gerstlauer

Die SG Herbrechtingen/Bolheim setzt sich mit 19:14 gegen die Gäste des TV Gerhausen durch.

In der Erfolgsspur zurück sind die Handballdamen der Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim nach der Niederlage eine Woche zuvor in Neuffen.

Zu Hause sind die blau/weißen schwer zu schlagen. In acht Heimspielen mussten sie bisher nur eine Niederlage hinnehmen. Trainer Peter Prinz war nach dem Spiel gegen seine „alte Liebe“ Gerhausen, bei der er selbst viele Jahre spielte, entsprechend zufrieden: „Meine Mannschaft hat eine grandiose Abwehrleistung hingelegt“. Dabei lobte Prinz vor allem Franzi Braun sowie die Torhüterinnen Aische Sadowski und Marielle Serwe.

Furios war auch der Start in die Begegnung. Franzi Brauns Doppelschlag und Lisa Friedrichs Treffer bedeuteten nach fünf Minuten eine 3:0-Führung. Doch Friedrich verletzte sich ohne Fremdeinwirkung und musste schon früh das Feld verlassen. Infolgedessen lies die Konzentration der SHB-Damen etwas nach und Gerhausen kam besser ins Spiel.

Doch Braun traf weiter und als Mona Gerstmayr zum 7:4 einwarf nahm Gerhausens Coach Apaceller die Auszeit. Eine erfolgreiche Maßnahme wie sich in der Folge herausstellte: Gerhausen konnte zum 7:7 ausgleichen. Jetzt lief Gerstmayr richtig heiß und erzielte vier Treffen in Folge. Zudem parierte Marielle Serwe einen von insgesamt drei Strafwürfen im Spiel. Anki Oberling stellte den 12:7-Vorsprung nach 30 Minuten her.

Den besseren Start in die zweite Halbzeit hatte jedoch Gerhausen. Beim 13:11 nach 36 Minuten drohte das Spiel zu kippen, doch Gerstmayr rückte mit einem Doppelschlag die Verhältnisse wieder zurecht. Erneut nutzten die Gäste eine kleinere Schwächephase der blau/weißen aus und verkürzten auf 16:14 knapp neun Minuten vor dem Ende. Doch der SHB-Abwehrverbund arbeitete wieder gut zusammen und vorne machte Verena Oberling mit drei Treffern in Folge alles klar. Mit 19:14 steht ein weiterer Sieg auf der Habenseite des Aufsteigers.SHB: Sadowski, Serwe; Sturm, Sahin, Schweda, Wiedmann, V. Oberling (3), Braun (5), Friedrich (1), Gerstmayr (9/4), Feth, A. Oberling (1), Renner