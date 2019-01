Herbrechtingen SHB: Couragierter Auftritt macht durchaus Hoffnung

Herbrechtingen / Jochen Gerstlauer

Die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim zeigt bei der 26:30-Niederlage bei der SG Lauterstein eine gute Leistung.

Die SHB zeigte beim Oberliga-Absteiger SG Lauterstein einen couragierten Auftritt, der berechtigte Hoffnungen im Hinblick auf die kommenden Aufgaben schürt. Lediglich zwei kleinere Schwächephasen in der zweiten Halbzeit brachten die favorisierten Hausherren letztlich auf die Siegerstraße und die SHB um den Lohn, aus der Kreuzberghalle etwas Zählbares mitzunehmen.

Personell musste Trainer Washington auf Zeiher und Rugaci verzichten. Ein großer Trumpf wird in den kommenden Spielen aber sicherlich die Rückkehr von „Allzweckwaffe“ Michael Kling sein, der nach seiner langwierigen Daumenverletzung glücklicherweise wieder zur Verfügung steht und gleich ein gutes Spiel machte. Seine zwei Treffer zu Beginn zum 2:0 bedeuteten einen guten Auftakt in die Partie.

Zunächst unbeeindruckt legten die Hausherren aber mit drei Treffern in Folge zur Führung nach. Jetzt entwickelte sich ein dynamisches Spiel auf Augenhöhe. Bis zum 6:6 konnte die SHB immer wieder ausgleichen. Kleinere spielerische Vorteile der Heimmannschaft waren zunächst auch noch keine großen Hürden für die SHBler. Immer wieder konnten die Gäste mit schön herausgespielten Toren dranbleiben.

SHB überrascht den Favoriten

Beim 10:10 durch den jungen Linkshänder Baur nach 20 Minuten war der Gegner aufgrund der Ausgeglichenheit sicherlich entsprechend überrascht. Erst eine Zeitstrafe gegen die SHB brachte der SG Lauterstein zur Halbzeit eine hauchdünne 15:14-Führung.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs leisteten sich die Gäste aber eine kleine Schwächephase und geriet mit 14:17 in Rückstand. Martin Mäck und Janis Bauer verhinderten zunächst mit ihren Treffern dann ein weiteres Davonziehen der Gastgeber. Doch Lauterstein machte weiter und baute seine Führung doch noch auf 21:17 aus.

In der Folge war das Spiel wieder ausgeglichen, aber die SHB rannte nun dem Rückstand hinterher und schaffte es nicht weiter als auf drei Tore heran zu kommen. Beim 23:26 durch Kling knapp zehn Minuten vor dem Ende war die SHB zwar noch in Schlagdistanz, aber Lauterstein zog jetzt in der Schlussphase das Tempo nochmals an. Somit war die zweite kleinere SHB-Schwächephase gleichzeitig die Vorentscheidende. In Unterzahl war beim 24:29 knapp vier Minuten vor dem Ende dann auch die Entscheidung endgültig gefallen. Die Hausherren verwalteten den Vorsprung und ließen letztlich nichts mehr anbrennen.

Weiter geht's erst am 26. Januar

Dennoch machte der Auftritt Spielern und Verantwortlichen im SHB-Lager Mut. Am 26. Januar treten die SHBler beim Tabellendritten TSV Wolfschlugen an.