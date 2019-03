Die Spielgemeinschaft zeigt eine Reaktion und schlägt sich beim Tabellenführer Schwäbisch Gmünd beim 19:28 achtbar. Die Spielgemeinschaft zeigt eine Reaktion und schlägt sich beim Tabellenführer Schwäbisch Gmünd beim 19:28 achtbar.

Mit einem mulmigen Gefühl reiste die SHB nach der herben Klatsche zuletzt gegen Unterensingen zum Ligaprimus Schwäbisch Gmünd. Trainer Mickel Washington kritisierte nach der jüngsten 18:41-Niederlage vor eigenem Publikum seine Mannschaft anschließend ungewohnt scharf und hat unter der Woche im Training eine entsprechende Reaktion von seinen Spielern gefordert. Nach dem Spiel in Gmünd konnte er diese Reaktion in weiten Teilen der Begegnung dann auch sehen. „Natürlich waren wir nicht so vermessen als abgeschlagenes Schlusslicht zum Tabellenführer zu reisen um sie in eigener Halle zu schlagen, aber schon alleine die Tatsache, dass der gegnerische Trainer mit der Leistung seiner Mannschaft was die Torausbeute betrifft nicht zufrieden war zeigt doch, dass ein Ruck durch mein Team gegangen ist“, lobte Washington.

Die Saison ist für die SHB gelaufen, da gibt es keine zwei Meinungen, aber zumindest will man nicht mit wehenden Fahnen untergehen und um dies auch so umzusetzen ließ alle gemeinsam an einem Strang ziehen.

Personell konnte Washington bis auf den Langzeitverletzten Rugaci nach längerer Zeit wieder aus dem Vollen schöpfen. Bis zum 3:3 nach knapp acht Minuten zeigte die SHB wieder ein engagiertes Spiel und auch die nötige Körpersprache zumindest ernsthaft dagegen zu halten. Youngster Hauser, Klotzbücher und Mäck waren bis Dato die Torschützen für die blau/weißen.

Der Topfavorit und Aufstiegskandidat steigerte sich jetzt aber langsam und ließ jetzt seine Klasse immer mehr aufblitzen. Vor allem der spätere 13-fache Torschütze und Ausnahmespieler Fröhlich wirbelte die SHB-Deckung gehörig durcheinander. Beim 5:12 aus Sicht der der Gäste hatte Fröhlich bereits sechs Treffer erzielt und SHB-Coach Washington zog die Option Auszeit um den Gmünder Wirbelsturm zu unterbrechen. Die letzten sieben Minuten der ersten Hälfte schafften es die SHBler dann den Vorsprung der Hausherren nicht weiter anwachsen zu lassen. Baur, Mäck und Mailänder hielten mit ihren Torerfolgen den Sieben-Tore-Rückstand bis zur Pause.

Ganz bitter war aber die schwere Daumenverletzung von Kreisläufer Mäck kurz vor dem Halbzeitpfiff. Trainer Washington geht nach erster persönlichen Diagnose davon aus, dass Mäck wohl eine mehrwöchige Verletzungspause bevor steht.

Die beiden Rückraumshooter Janis Bauer und Hannes Baur trafen nach Wiederbeginn. Vor allem der junge Linkshänder Baur konnte in der zweiten Halbzeit vier seiner insgesamt fünf Tore erzielen. Am Ende wurde es zwar nicht mehr spannend was den Spielverlauf betraf, aber zumindest hat sich die SHB gegen den übermächtigen Gegner tapfer gewehrt. Der Ärger über diese Niederlage hielt sich somit in Grenzen.

Ein Kuriosum am Rande: Dieses Württembergligaspiel kam tatsächlich mit insgesamt nur einer Zeitstrafe aus.