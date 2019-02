Herbrechtingen SHB unterliegt in eigener Halle mit 21:27 gegen Laupheim

Herbrechtingen / Jochen Gerstlauer

Es geht weiter bergab: Wie schon vergangene Woche verliert die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim mit 21:27 Toren – diesmal in der eigenen Halle gegen Laupheim.

Auch im ersten Spiel des Jahres vor heimischer Kulisse konnte die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim den Schalter nicht umlegen und verlor nach einer erneut engagierten Leistung letztlich deutlich gegen Laupheim. Trainer Mickel Washington war nach dem Spiel fast schon Resignation anzumerken: „Wir spielen eine gute Abwehr und schaffen es einfach nicht, vorne die nötige Durchschlagskraft zu erzeugen“ so der SHB-Chef nach einer weiteren schwachen Angriffsleistung.

Washington fehlen derzeit personelle Alternativen, doch das ist nicht das einzige Problem. Im Angriff zeigt derzeit schlicht keiner Courage. „Unser Spiel gleicht in vielen Momenten eher einem Angsthasen-Handball“, bilanzierte Washington. Das nötige Selbstvertrauen scheint nach all den Niederlagen in den zurückliegenden Wochen völlig verlorengegangen zu sein. Mit 448 Toren in 20 Spielen stellt die SHB in der Liga den schlechtesten Angriff.

Fehlende personelle Alternativen

Nach der vorentscheidenden Schlappe in Hohenems wollte man die weiteren Spiele ohne großen Druck befreit und unverkrampft bestreiten. 38 Minuten lang lief es am Samstag auch recht gut gegen die Gäste aus Laupheim, die zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken mussten. Die zahlreichen Zuschauer sahen anfangs eine engagierte Leistung ihrer Mannschaft in der Bibrishalle.

Beim zwischenzeitlichen 6:6 konnten vor allem Rückraumshooter Janis Bauer und Kreisläufer Martin Mäck überzeugen. Die Abwehr um Torhüter Steffen Stängle stand solide und die Körpersprache stimmte zu diesem Zeitpunkt. Dann aber legte Laupheim eine kleine Schippe drauf und spielte routiniert die Angriffe aus. Beim 8:12 nach 25 Minuten war die Schwächephase der Heimmannschaft glücklicherweise wieder vorbei. Die Youngster im Team, Luca Hauser und Hannes Baur, sorgten bis zur Pause dafür, dass die Gäste nicht weiter davonziehen konnten. Beim 11:15-Halbzeitstand war noch alles möglich.

Aufholjagd in Hälfte zwei

Dennis Wurelly eröffnete die Aufholjagd in der zweiten Halbzeit und Wirbelwind Michael Kling schaffte mit seinen zwei Treffern in Folge den umjubelten Anschluss zum 15:16. Laupheim reagierte mit einer Auszeit, um den Höhenflug der Heimmannschaft zu unterbrechen. Zum Nachteil der Hausherren brachte die Auszeit den gewünschten Effekt. Sie waren fortan völlig von der Rolle und Laupheim nutzte die Phase zu sechs Toren in Folge. Damit war die Vorentscheidung gefallen.

Hannes Baur im Alleingang

Der A-Jugendliche Baur stemmte sich daraufhin fast im Alleingang gegen ein Debakel: Seine drei Treffer verhinderten zumindest ein weiteres Davonziehen des Gegners. Aber Laupheim blieb in Fahrt. Beim 18:27 knapp vier Minuten vor Schluss setzten sich die deutlich besseren personellen Alternativen des Gegners durch und der SHB blieb nur noch die Ergebniskosmetik zum 21:27-Endstand – wie schon vergangene Woche.

Zwar hat die SHB noch acht Spiele in dieser Saison zu bestreiten, doch das Restprogramm lässt nichts Gutes erahnen. Die Zeichen stehen mehr denn je auf Landesliga. Trotz allem aber will die Mannschaft noch weiterkämpfen und sich nicht aufgeben.