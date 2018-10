Herbrechtingen SHB stehen nach Niederlage schwere Zeiten bevor

Herbrechtingen / Jochen Gerstlauer

Gegen den TV Gerhausen musste sich die SG Herbrechtingen/Bolheim mit 23:30 klar geschlagen geben und konnte vor allem spielerisch nicht dagegenhalten.

Am Ende musste Trainer Bernd Dunstheimer zugeben, dass der Gast aus Gerhausen nicht der erwartete Gegner auf Augenhöhe war. Zu ausgebufft war die Spielweise des Turnvereins, gegen die seine Mannschaft im gesamten Verlauf kein Mittel fand.

Da kann es einem fast schon Angst und Bange werden, wenn man das weitere Programm der SHB in den nächsten Wochen schaut. Die Spitzenteams aus Unterensingen, Schwäbisch Gmünd und Heiningen sind die weiteren Gegner. Auch deshalb wurde die Partie gegen den Tabellennachbarn aus Gerhausen schon zum Vier-Punkte-Spiel erhoben. Dass es dann aber so deutlich in die Hosen ging, damit im SHB-Lager nicht zu rechnen. Es spiegelt aber die momentane Verfassung der Spielgemeinschaft wider.

1.7 nach acht Minuten

Personell entspannt (Michael Kling kehrte nach seiner Verletzung wieder zurück) und entsprechend motiviert wollten die Blau-Weißen aus Herbrechtingen die etablierte Mannschaft vom Blautopf von Anfang an unter Druck setzen. Das Resümee nach den ersten acht Minuten war aber dann ein ganz anderes.

Die TVler nutzten jeden Fehlversuch der Hausherren konsequent aus und feuerten aus allen Lagen auf das SHB-Gehäuse. Jeder Wurf fand in der Anfangsphase den Weg an Torhüter Stängle vorbei zum 1:7.

Eine zwischenzeitliche Auszeit von Coach Dunstheimer unterband nicht den Lauf der Gäste die mit der Dreierachse Bux, Mayer und dem überragenden Brinz ihre besten Spieler hatten. Sie alleine sollten am Ende insgesamt 24 Mal für ihre Farben treffen.

Bis zum 4:10 nach knapp 17 Minuten hielt der Vorsprung der Gäste: Dann endlich fanden die Blau-Weißen ein probates Mittel gegen die torhungrige Rückraumachse der Gerhauser. Die Abwehr arbeitete jetzt besser zusammen und vorne wurden die Chancen endlich genutzt.

Ein Lauf von Klotzbücher, Mäck und Bauer brachten ein 9:11 und die Hoffnung, bis zur Halbzeitsirene noch dichter aufzuschließen. Gerhausen machte da aber nicht mit. Brinz und Bux erhöhten wieder. Zur Pause war aber beim 10:13 noch alles drin.

Wieder sollte die Dunstheimer-Truppe den Anfang verschlafen. Ein 3:0-Lauf in den ersten drei Minuten der zweiten Halbzeit verschaffte den Gästen von Coach Trinkner einen komfortablen 16:10- Vorsprung. Youngster Hauser und Bayik unterbrachen den Anfangslauf der Gerhauser wieder. Bis zum 15:19 durch Kanonier Wurelly nach 41 Minuten war man in Reichweite und dachte an eine positive Wende.

Bux fast im Alleingang

Daniel Bux auf Seiten der Gäste zerstörte den Glauben an etwas Zählbares fast im Alleingang. Vorne wurde Kreisläufer Mäck gut zugestellt und hinten konnte Gerhausen nun zu leicht schalten und walten. Die SHB-Deckung agierte zumeist hilf- und ratlos gegen gut eingespielte TVler. Spätestens beim 18:25 durch Maier knapp sieben Minuten vor dem Ende war der SHB-Wille gebrochen.

Der Gegner verwaltete nun geschickt den erarbeiteten Vorsprung und die Hausherren mussten fast schon resignierend zuschauen. An Wille und Einsatz fehlte es sicherlich nicht. Einzig die spielerischen Möglichkeiten reichen im Moment nicht aus, um in der Württembergliga etwas Zählbares zu holen.

In den nächsten Spielen muss eine Leistungssteigerung her, sonst werden dies ganz bittere Wochen für die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim.