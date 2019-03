Beim Tabellenzweiten Heiningen kassieren die Herbrechtinger mit 17:37 eine weitere Klatsche.

Es war ein weiterer gebrauchter Tag für die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim, die beim Tabellenzweiten TSV Heiningen, der seinerseits nur noch vage Hoffnungen auf den Aufstieg hat, mit 20 Toren Differenz verlor. Die weitere Lehrstunde war vorauszusehen und bei den Handballern unterm Buigen wird man froh sein, wenn die letzten vier Spiele vollends gespielt sind und man sich auf die neue Landesligasaison fokussieren kann.

Personelle Probleme

Trainer Mickel Washington hat den denkbar undankbarsten Job im Moment bei der SHB. „Ich kann auch nicht zaubern und wenn wir auch personell aus dem letzten Loch pfeifen, dann kommen diese Ergebnisse halt zustande“, erklärte der SHB-Coach. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Mäck fiel eine wichtige Stütze im Mittelblock weg, zudem konnte Bauer aufgrund von Rückenproblemen nicht voll eingesetzt werden. Die A-Jugendlichen Baur und Hauser mussten zuvor noch spielen und stießen erst 45 Minuten vor dem Spiel zur Mannschaft. So nützte aller Kampfgeist nichts.

Los ging es in der Heininger Voralbhalle wie erwartet. Der Gastgeber gab gleich Vollgas und legte eine 4:0-Führung vor – da waren gerade mal dreineihalb Minuten gespielt. Washington musste schon mittels Auszeit die Reißleine ziehen. Er stellte seine Abwehr auf 5:1 um, um den Wirkungsradius des bärenstarken Rückraums der Heininger einzuschränken.

Kurzes Aufbäumen

Dies klappte zunächst auch recht gut. Die beiden Geburtstagskinder Kling und Mailänder schafften nach knapp acht Minuten beim 5:3 den Anschluss. Dass es aber so nicht weiterging, lag wieder einmal an den vielen technischen Fehlern der Blau-Weißen. Anstatt konzentriert weiter zu spielen, verzettelte man sich immer mehr in den Angriffsaktionen und Heiningen bestrafte dies im Stile einer Spitzenmannschaft. So musste die SHB hilflos mit ansehen, wie der Favorit scheinbar locker Tor um Tor davon zog und bis zur Pause mit 20:10 schon uneinholbar enteilt war.

Wenigstens keine 40 Gegentore

Wieder lautete die Devise Schadensbegrenzung zu betreiben, aber ohne personellen Alternativen war dies ein unmögliches Unterfangen. Routiniert spulte der Gastgeber sein Pensum herunter und ging auch mit der Gewissheit des großen Vorsprunges nicht vom Gas. Immerhin kassierte die SHB keine 40 Gegentore, mit 17:37 fiel die Niederlage dennoch heftig aus.

Washington haderte aber nach dem Spiel nicht mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haken auch dieses Spiel schnell ab und bereiten uns weiter auf die nächsten Aufgaben vor. Meine Mannschaft hat am kommenden Wochenende zu Hause gegen Hegensberg/Liebersbronn was gut zu machen“, so der SHB -Coach.

Heiningen – SHB 37:17 (20:10)

SHB: Stängle, Gehringer; Bauer (2), Zeiher, Kling (1), Klotzbücher (1), Hauser (1), Mailänder (1), Kresse (3), Baur (3), Wurelly, Kovacs (1), DO.Weller (4/3)

Zeitstrafen: SHB 3 (Zeiher, Kling, Wurelly) – Heiningen 2

Siebenmeter: SHB 5/3 verwandelt – Heiningen 1/1

Zuschauer: 150

Schiedsrichter: Freundt und Haug aus Rottenburg