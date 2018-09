Herbrechtingen SHB muss jetzt Punkte sammeln

Herbrechtingen / Von Thomas Grüninger

Nach den achtbaren Niederlagen gegen zwei Titelanwärter haben die Herbrechtinger am Samstag (Wangen) und am Mittwoch (Hohenems) Gegner auf Augenhöhe zu Gast.

Die Kür ist zu Ende, die Pflicht beginnt: In ihrer vierteiligen Heimspielserie müssen die Württembergliga-Handballer der SG Herbrechtingen/Bolheim jetzt ans Punktesammeln denken. Nachdem gegen die Titelanwärter Lauterstein und Wolfschlugen trotz achtbarer Gegenwehr wie befürchtet nichts zu holen war, treffen die Herbrechtinger jetzt auf Gegner, die sich auf Augenhöhe befinden. Am Samstag (19.30 Uhr, Bibrishalle) gegen die MTG Wangen und am kommenden Mittwoch (Tag der Deutschen Einheit) gegen Aufsteiger und Schlusslicht HC Hohenems (20 Uhr, Bibrishalle) muss Zählbares auf die Habenseite gelangen.

„Wir wollen uns jetzt mal belohnen“, umschreibt Pressesprecher Jochen Gerstlauer das Vorhaben, nachdem es zuletzt gegen ambitionierte Kontrahenten zwar viel Lob, aber eben keine Punkte gab. Die beiden Niederlagen gegen Lauterstein und Wolfschlugen hatten durchaus gewisse Parallelen. In beiden Partien ging der SHB zum Schluss hin etwas die Luft aus und es machte sich auch ein qualitativer Unterschied bemerkbar.

Problematisch: dünner Kader

Die Herbrechtinger müssen in dieser Saison mit dem Umstand leben, einen dünnen Kader zur Verfügung zu haben, weshalb mit zunehmender Spieldauer meist auch die frischen Alternativen von der Bank fehlen. Dennoch: Gegen Wangen und Hohenems müsste die SHB sowohl qualitativ als auch quantitativ eine Mannschaft aufbieten können, die nach bislang einem Punktgewinn (17:17 zum Saisonauftakt bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf) nun auch Siege erzielen kann.

Dabei scheint die Aufgabe am Samstag gegen Wangen der Papierform nach schwerer zu sein als das „Länderspiel“ am Mittwoch gegen die Österreicher aus Hohenems. Die MTG Wangen bestritt bisher zwei Spiele, musste sich zum Auftakt vor eigenem Publikum dem TSV Deizisau zunächst knapp geschlagen geben (34:36), kehrte dann aber vom Gastspiel bei der HSG Langenau/Elchingen mit einem 36:28-Erfolg zurück.

Was die Offensivstärke der Allgäuer betrifft, haben sie mit Aaron Mayer eine Art „Lebensversicherung“. Er steuerte allein in den ersten beiden Spielen schon 24 der 70 erzielten Treffer der MTG Wangen bei. In Herbrechtingen hoffen die Gäste, erstmals ihren Rückkehrer Marc Kuttler einsetzen zu können. Der 2,04 Meter große Rückraumbomber ist durchaus in jedem Spiel für sechs bis acht Tore gut.

Gecoacht wird die MTG seit dieser Saison von Gabriel Senciuc, der in der vergangenen Saison noch Bad Saulgau trainierte und auch aus dieser Zeit die Herbrechtinger noch gut kennt.

Von vier Duellen drei gewonnen

Doch bei den Gastgebern weiß man auch um die eigenen Fähigkeiten. „Wir haben unsere Leistungen aus den letzten Spielen natürlich auch im Kopf“, lässt sich Gerstlauer nicht Bange machen. Die jüngere Statistik scheint zudem ein Beleg, dass Wangen der SHB ganz gut liegt. Von den letzten vier Spielen in der Württembergliga endeten immerhin drei zugunsten der Herbrechtinger.

Ein Sieg am Samstag gegen Wangen wäre auf jeden Fall auch eine ideale Steilvorlage für die anschließende Hausaufgabe am Mittwoch gegen Hohenems. Der Aufsteiger aus Vorarlberg tut sich in neuer Umgebung noch schwer, verlor alle drei Auftaktpartien. So gesehen dürfte die SHB am Tag der Deutschen Einheit erstmals in dieser Saison als Favorit in ein Spiel gehen.