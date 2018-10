Herbrechtingen SHB-Handballern stehen zwei dicke Brocken ins Haus

Herbrechtingen / Thomas Grüninger

Handball-Württembergligist SG Herbrechtingen/Bolheim empfängt mit dem TSB Schwäbisch Gmünd und dem TSV Heiningen hintereinander zwei Spitzenmannschaften.

Ein Sieg, ein Unentschieden, sechs Niederlagen: Die bisherige Saisonbilanz der SG Herbrechtingen/Bolheim ist fraglos verbesserungswürdig. Ob sich die Situation in den nächsten Tagen positiv verändern wird, scheint allerdings fraglich.

Am Samstag (19.30 Uhr) haben es die Herbrechtinger in der heimischen Bibrishalle zunächst mit dem TSB Schwäbisch Gmünd zu tun, der ungeschlagen auf Platz drei rangiert. Am Donnerstag, 1. November (Allerheiligen), kommt dann mit dem TSV Heiningen (Platz vier) eine kaum einfachere Aufgabe auf die SHB zu.

„Es gibt immer eine Chance“

Interimstrainer Michael Kling macht sich und seinen Schützlingen nichts vor, spricht von „Herkulesaufgaben“ – und streicht trotzdem die Vokabel „Chancenlos“ aus seinem Wortschatz: „Deshalb lieben wir ja den Handballsport: Es gibt immer den Hauch einer Chance.“

So war das auch am vergangenen Sonntag in Unterensingen, wo sich die Herbrechtinger in den ersten 25 Minuten stark präsentierten und immer wieder in Führung lagen. „Es war sehr schade, dass wir diese Führung nicht mit in die Pause nehmen konnten. Wir haben bis dahin fast am Limit agiert, wenn man bedenkt, dass Janis Bauer fehlte und ich selbst ja auch nicht mitwirken konnte“, sagt Interimstrainer Kling.

„Gravierende individuelle Fehler“

In der zweiten Halbzeit sorgten dann allerdings „gravierende individuelle Fehler“ dafür, dass die SHB auf die Verliererstraße geriet. Logischerweise appelliert Kling an seine Schützlinge, an den Auftritt vor der Pause anzuknüpfen.

Da habe die Mannschaft auch von der Körpersprache her erkennen lassen, dass sie etwas holen wolle und keineswegs gewirkt wie ein Team ohne Selbstbewusstsein. „Wir leben, die Stimmung ist gut“, nimmt Kling als Botschaft aus der ersten Halbzeit in Unterensingen mit.

Der Interimstrainer selbst hat die Gmünder per Videostudium analysiert und sich „das eine oder andere ausgedacht“. Freiwillig werde man sich dem vermeintlich übermächtigen Kontrahenten sicher nicht ausliefern, auch gegen Wolfschlugen und gegen die SG Lauterstein gab die SHB schließlich keine schlechte Figur ab.

Janis Bauer wieder fit

Nach den schweren Spielen gegen Gmünd und Heiningen warten dann auch wieder lösbare Aufgaben, weiß Kling. Es geht gegen Hegensberg-Liebersbronn und die HSG Ostfildern – zwei Mannschaften, die im Augenblick auf die gleiche Punktausbeute verweisen können (Hengensberg/Liebersbronn) oder gar schlechter platziert sind (Ostfildern).

Gegen Schwäbisch Gmünd kann Kling wieder auf den zuletzt grippekranken Janis Bauer zurückgreifen. Pascal Mailänder (Knochenstauchung am Fuß) wird weiter fehlen – ebenso wie Kling selbst. Noch ist nicht abzuschätzen, wie lange er aufgrund seines Daumenbruchs tatsächlich pausieren muss.