Herbrechtingen SHB-Handballerinnen legen gegen Argental Senkrechtstart hin

Herbrechtingen / Jochen Gerstlauer

Die SHB gewinnt bei der SG Argental mit 27:17.

Wer hätte das gedacht? Die SHB-Handballerinnen grüßen als Aufsteiger nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze der Landesliga. Mit zwei Siegen gelang dem Liga-Neuling ein Senkrechtstart in die neue sportliche Umgebung. Auch wenn es sicher noch Rückschläge geben wird – die ersten vier Punkte gegen den Abstieg nimmt der Mannschaft des Trainertrios Prinz/Elsenhans/Prinz niemand mehr.

Personell konnte Trainer Peter Prinz nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mit gehörigem Selbstvertrauen nach dem souveränen Auftaktsieg gegen Wangen machte sich der SHB-Tross auf den Weg ins Allgäu.

Neuzugang Gerstmayr verwandelte zu Beginn zwei Strafwürfe nacheinander sicher zur 2:1-Führung. Das Spiel gestaltete sich bis zur 13. Minute recht ausgeglichen, bis der SHB ein kleiner Lauf zum 6:3 nach 18 Minuten Spielzeit gelang. Der Gästetrainer nahm in der Folge die Auszeit um die gute Phase der Blau-Weißen zu unterbrechen.

Umstellung zeigt Wirkung

Anfangs hatte diese Maßnahme auch Erfolg, doch nach und nach spielten die SHB-Mädels wieder sehr konzentriert weiter. Trainer Prinz stellte in der Folgezeit seinen Angriff um, da der Gegner recht offensiv in der Abwehr agierte. Mit Sahin und Gerstmayr brachte Prinz zwei schnelle Spielerinnen, welche die Argentaler Abwehr gehörig beschäftigen sollten.

Torhüterin Aische Sadowski unterstrich erneut ihre herausragende Form und so wuchs der Vorsprung auf 12:7 an. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit gestattete der Gegner allerdings kein weiteres Davonziehen mehr.

Ausgeglichen verlief dann zunächst auch der Start in die zweite Halbzeit. Doch nun zündete der gefürchtete SHB-Turbo. Ein Wirbelsturm raste auf das Gehäuse der Allgäuer SG zu. Ein 7:0-Lauf von Rühle und den Oberling-Schwestern zum 21:11 bedeutete knapp 20 Minuten vor dem Ende schon eine kleine Vorentscheidung. Eine zwischenzeitlich genommene Auszeit von SG-Coach Bittenbinder zeigte diesmal keine Wirkung.

Ob der hohen Führung konnte Prinz wie schon gegen Wangen munter durchwechseln und das eine oder andere ausprobieren. Die starke Ines Rühle besiegelte mit dem letzten Treffer des Spiels eine erneute Demonstration der momentan starken Verfassung der Blau-Weißen. Nach einwöchiger Pause muss das Team erst wieder am 6. Oktober in Weingarten ran. SHB: Sadowski, Thierer; Sturm (2), Sahin, Schweda, Wiedmann (2), V. Oberling (6), Braun (1), Rühle (5), Biller, Gerstmayr (8/4), Feth, A. Oberling (3), Renner