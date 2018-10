Herbrechtingen SHB-Handballer verlieren 19:33 gegen Wangen

Herbrechtingen / Jochen Gerstlauer

Die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim kassierte gegen die MTG Wangen eine deutliche 19:33-Niederlage und wartet damit weiter auf den ersten Sieg.

Aus dem erhofften Befreiungsschlag im dritten Heimspiel in Folge wurde nichts für die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim. Letztlich war die MTG Wangen in allen Belangen überlegen und gewann auch in dieser Höhe verdient.

Personell konnte SHB-Trainer Bernd Dunstheimer zwar auf A-Jugendliche (spielfrei) zurückgreifen, doch die Leistungsträger Wurelly und Kling fehlten. Dazu konnte Spielmacher Rugaci noch angeschlagen erst gegen Ende des Spieles eingreifen. Mit den jungen Spielern rechnete man sich vor dem Spiel dennoch was aus bei der SHB.

Erste Auszeit nach elf Minuten

Bis zum 3:3 vor wieder einmal spärlicher Kulisse in der Bibrishalle nach knapp acht Minuten war die SHB-Welt noch in Ordnung. Beide Teams agierten noch recht nervös. Die Gäste zogen dann allmählich die Zügel an und allen voran der Wangener Goalgetter Mayer zwang SHB-Coach Dunstheimer beim 3:6 nach knapp elf Minuten zur ersten Auszeit.

Der kaum zu verteidigende „Riese“ Kuttler im MTG-Trikot erhöhte nochmals für die Gäste, aber SHB-Kreisläufer Mäck stemmte sich mit seinen Toren gegen eine höhere Führung der Westallgäuer. Eine kleine Schwächephase der Gäste nutzte allen voran Till Klotzbücher mit sehenswerten Toren von rechtsaußen und brachte dadurch sein Team auf 10:11 nach 21 Minuten wieder heran. Torhüter Stängle hielt in dieser Phase erneut herausragend. So keimte die Hoffnung, dass die SHB den Rückenwind bis zur Halbzeitpause nutzen könnte. Allerdings enteilte Wangen bis zur Pause auf 11:16.

Fehlstart statt Aufholjagd

Die 6:0-Abwehr der Wangener war kaum zu durchbrechen, und wenn mal was aufs Tor kam, war der Torhüter zur Stelle. Zudem ist das Umschaltspiel der Mannschaft aus dem Kreis Ravensburg mit das beste in der Liga. Dies mussten die Blau-Weißen am Ende der ersten Halbzeit leidvoll erfahren. Keine Aufholjagd, sondern einen Fehlstart gab es gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wangen wirbelte weiter und beim 11:19 nach 33 Minuten deutete sich das Debakel für die SHB bereits an. Weil sie in manchen Situationen in der Abwehr zu spät kamen, agierten die Hausherren in der Folgezeit öfter in Unterzahl. Am Ende war die SHB 14 Minuten und Wangen nur 4 Minuten in Unterzahl.

Ein Spitzenteam wie Wangen nutzt diese Situationen eiskalt aus. Beim 13:22 nach 40 Minuten nahm SHB-Coach Dunstheimer nochmal eine Auszeit, um über eine Manndeckung an Kuttler eventuell doch noch eine Aufholjagd starten zu können. In der Tat konnte die SHB in der Folge durch Mäck, den starken Youngster Baur und Mailänder zum 16:22 verkürzen.

Teilweise hilflose Gastgeber

Zur ungünstigsten Zeit mussten nun nacheinander Zeiher und Rugaci mit Zeitstrafe auf die Bank. In doppelter Überzahl überrollte Wangen unbarmherzig die Hausherren. Ein Konter nach dem anderen lief nun auf das Gehäuse von Steffen Stängle zu. Innerhalb von zehn Minuten versetzte Wangen der hilflosen Heimmannschaft mit einem 9:0-Lauf den Todesstoß und wirbelte sich zum verdienten Kantersieg. Das war am Ende eine kleine Lehrstunde gegen eine Mannschaft, die in allen Belangen besser agierte als der Gastgeber.

SHB – Wangen 19:33 (11:16)

SHB: Stängle und Gehringer im Tor; Bauer, Zeiher, Klotzbücher (3), Hauser (1), Mailänder (1), Kresse, Rugaci, Mäck (7/2), Bayik (2), Baur (5), Do. Weller, Peralta

Zeitstrafen: SHB: 7 (Zeiher 2, Bauer, Rugaci, Mäck, Bayik, Baur) – Wangen 2

Strafwürfe: SHB: 3 (2 verwandelt) – Wangen 3/3

Schiedsrichter: Glöggler und Rupp aus Lehr

Zuschauer: 150