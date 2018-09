Heidenheim SHB Handballer schlagen das starke HSB-Team

Heidenheim / HZ

Der HSB verliert mit 16:20 gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim II.

Damit hätte zum Start der Handball-Bezirksliga kaum einer gerechnet: Der hoch gehandelte Heidenheimer Sportbund verlor in einem hitzigen Spiel nach sehr schwacher Offensivleistung zu Hause gegen den Aufsteiger SG Herbrechtingen/Bolheim II mit 16:20 Toren.

Das Heimteam musste auf die beiden Linkshänder im Rückraum, Kosta Mpouras und Benny Hug, sowie auf Chris Hug verzichten. Die Gäste begannen forsch, erst nach dem 4:4 schien der HSB das Spiel in den Griff zu kriegen und setzte sich durch drei Treffer auf 7:4 ab.

Tobi Uhl nach Foul verletzt

In dieser Phase verletzte sich Rückraumschütze Tobi Uhl, als er im Tempogegenstoß gefoult wurde. Die rote Karte gegen René Kraft erwies sich jedoch nicht als Vorteil für die Hausherren. Im Gegenteil: Die Karte wirkte vielmehr als Initialzündung für die Gäste.

Schnell hatten sie zum 7:7 ausgeglichen, mussten dann eine weitere Zeitstrafe hinnehmen. Allerdings vergab der HSB den Siebenmeter und die SG ging trotz Unterzahl mit 8:7 in Führung. Die Heidenheimer ließen klare Chancen liegen, während die Gäste ihre Aggressivität in ihrer 6:0-Deckung weiter erhöhten. Die Gastgeber kamen zu keinem Torerfolg mehr, vergaben erneut einen Siebenmeter. So gelangen den Herbrechtingern acht Tore in Folge zum 12:7-Pausenstand.

Immerhin erwischte der HSB den besseren Start in die zweite Hälfte und kam auf 10:12 heran, ehe die Gäste nach zehn Minuten Tor-Flaute zum 10:13 trafen. Der HSB leistete sich eine Reihe technischer Fehler und ließ weiter Chancen liegen. Nur der gut aufgelegte Torhüter Bosch verhinderte die Vorentscheidung.

Beim Stand von 13:17 vergab der HSB seinen dritten Siebenmeter und die Gäste erhöhten durch Hannes Baur auf 18:14. Die Hausherren scheiterten immer wieder am überragenden Torhüter der SHB II. Diese zeigte bis zum Ende eine engagierte Abwehrarbeit und kam schließlich mit 20:16 überraschend zu zwei Punkten. Der HSB: Sabouni (3/3), Valeczky, Baur (2), Rendle, Stegmaier (2), Krieg (1), Biebl, Uhl (3), Pinna, Gaschler (1), Bosch, Hug (4) SHB II: Baur (6), Bechtold, Friedrich, Peralta, Frech (2), Lehr, Kraft, Zeiher, Hitzler, Weller (5), Elsenhans (1), Jäger, Weller (6)