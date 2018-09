Herbrechtingen SHB-Handballer müssen gegen Favoriten spielen

Herbrechtingen / Thomas Jentscher

Die SG Herbrechtingen/Bolheim hat am Samstag den zum Favoritenkreis zählenden TSV Wolfschlugen zu Gast – es gibt aber kein Wiedersehen mit Tim Albrecht.

Zum zweiten von gleich vier Heimspielen in Folge erwarten die Herbrechtinger Handballer am morgigen Samstag (Beginn 19.30 Uhr) den TSV Wolfschlugen in der Bibrishalle. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, trotzdem hoffen die SHBler auf eine Überraschung.

„Der couragierte Auftritt gegen die SG Lauterstein hat uns schon Selbstvertrauen gegeben. Wir haben eine gute Moral und jeder kämpft für jeden. Aber klar: gegen eine Mannschaft wie Wolfschlugen sind wir trotzdem klarer Außenseiter“, erklärt Pressesprecher Jochen Gerstlauer.

Die Mannschaft aus dem Landkreis Esslingen beendete die vergangene Saison auf Rang fünf, war eigentlich noch stärker eingeschätzt worden. Auch in dieser Spielzeit zählt Wolfschlugen zum Kreis der Favoriten – nicht zuletzt wegen eines prominenten Neuzugangs: Tim Albrecht wechselte, auch wegen seines Studiums in Tübingen, von der SG Herbrechtingen/Bolheim zu den „Hexabanner“.

Die Schulter ausgekugelt

Der Linkshänder war vergangene Saison mit Abstand der erfolgreichste Torschütze der SHB. Zu einem Wiedersehen wird es morgen Abend aber noch nicht kommen. Albrecht kugelte sich in der Vorbereitung die Schulter aus, zudem ist er derzeit in Urlaub. Ihr erstes Spiel meisterten die Wolfschlugener vor zwei Wochen (zuletzt hatte der TSV spielfrei) trotzdem ganz souverän. Gegen die HSG Langenau/Elchingen gewann das Team von Trainer Veit Wager klar mit 31:21 Toren.

Neben Albrecht hat Wolfschlugen noch weitere Spieler verpflichtet, darunter junge Akteure aus der eigenen Bundesliga-A-Jugend. Die Mannschaft gilt als routiniert und spielstark und ist nun auch in der Breite sehr gut aufgestellt. Speziell die Abwehr und der zuletzt so starke Torhüter Steffen Stängle werden gefordert sein, denn Wolfschlugen ist meistens für 30 oder mehr Tore gut

Alles in allem also eine schwere Aufgabe für die Herbrechtinger, die personell weiter ihre Sorgen haben: Janis Bauer kehrt morgen aus dem Urlaub zurück, wird es aber eher nicht rechtzeitig zum Spiel schaffen. Außerdem bangen die SHBler um den Einsatz von Michael Kling, den es im letzten Spiel gegen Lauterstein am Knie erwischt hat, und den noch mit Rückenproblemen kämpfenden Robert Rugaci. So werden wieder die Youngster Dominik Weller, Patrick Jäger und Enrico Peralta aus der zweiten Mannschaft ihre Chance bekommen.

Den SHB-Verantwortlichen ist klar, dass in der Serie von vier Heimspielen einige Punkte gesammelt werden müssen, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht schon früh unter Druck zu geraten. Vor allem die dann folgenden Partien gegen Wangen und Gerhausen sollten gewonnen werden.

Überraschung ist möglich

Umso besser wäre es natürlich, wenn schon morgen etwas auf die Habenseite kommt. Um Wolfschlugen, gegen das die SHB in den letzten Jahren stets leer ausging, in der heimischen Halle bezwingen zu können, muss man aber ans Limit gehen.

Oder wie es Gerstlauer zusammenfasst: „Wenn wir so spielen wie in der ersten Viertelstunde gegen Lauterstein, dann ist eine Überraschung möglich.“