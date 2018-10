Herbrechtingen SHB-Handballer ertsmals mit Interimstrainer

Herbrechtingen / Thomas Grüninger

Nach der Trennung von Bernd Dunstheimer betreut Michael Kling am Sonntag in Unterensingen erstmals als Interimstrainer den Handball-Württembergligisten SG Herbrechtingen/Bolheim.

Als eine Dauerlösung, sagt Michael Kling, sehe er sich „auf keinen Fall“. Nur für die Zeit der Suche nach einem neuen Kommandogeber will er dem Württembergligisten SG Herbrechtingen/Bolheim als Interimstrainer zur Verfügung stehen. Der 25-Jährige bekleidet demzufolge derzeit eine Dreifachfunktion bei den Handballern unterm dem Buigen: Trainer der ersten Mannschaft, Trainer der zweiten Mannschaft sowie Spieler der ersten Mannschaft.

Bruch am Daumengelenk

Für letztgenannte Funktion fällt Kling allerdings momentan aus. Nach einem Bruch am Daumengelenk kommt für ihn vorerst nur die Tätigkeit an der Seitenlinie in Frage. Da er auch bisher schon „jeden Abend in der Halle“ gewesen sei, bewege sich die zeitliche Belastung aber innerhalb des gewohnten Umfangs, bekräftigt er.

Die Verletzung ermögliche es ihm, sich nun schwerpunktmäßig ganz auf die Tätigkeit als Interimstrainer des Württembergligisten konzentrieren zu können. Da die zweite Mannschaft der SHB in der Bezirksliga am Wochenende spielfrei ist, steht allein der Auftritt der „Ersten“ bei der SKV Unterensingen am Sonntag (17 Uhr) im Fokus.

„Wie in einer Beziehung“

Wie groß ist der Druck für die Herbrechtinger, die aus den ersten sieben Spielen nur drei Zähler holten und sich Anfang der Woche von Trainer Bernd Dunstheimer trennten? „Den Druck kennen wir schon seit Saisonbeginn“, verweist Kling auf die schwierige Ausgangssituation. Allen sei klar gewesen, dass nach dem Weggang einiger Leistungsträger das Saisonziel von Anfang an nur Klassenerhalt lauten konnte. Die sportliche Situation ist demnach durchaus so zu erwarten gewesen, wie sie sich aktuell gestaltet. Hatte die Trennung von Bernd Dunstheimer insofern auch Gründe, die sich nicht allein am Tabellenstand festmachen?

Michael Kling umschreibt es so: „Es ist wie in einer Beziehung: Manchmal passt es und manchmal passt es eben nicht.“ Die Trennung sei das Resultat eines „Prozesses über Wochen“ gewesen, in den auch die Mannschaft mit eingebunden war.

Abstiegskampf verschärft sich

Nachdem der Schritt nun vollzogen ist, geht es für die SHB nichtsdestotrotz am Sonntag darum, Zählbares aus dem Kreis Esslingen mitzubringen. Der Abstiegskampf in der Württembergliga verschärft sich zusehends. Auch der bislang abgeschlagene Aufsteiger HC Hohenems verbuchte am vergangenen Wochenende sein erstes Erfolgserlebnis (23:18-Heimsieg gegen RW Laupheim). Folge: Die SG Herbrechtingen/Bolheim ist nur noch einen Zähler vom letzten Tabellenplatz entfernt.

Allerdings hängt auch der sonntägliche Gegner Unterensingen tief drin im Sog, hat schon vier seiner fünf Spiele verloren und muss seinerseits dringend punkten. Unterensingen habe mit den zweitligaerfahrenen Ingo Krämer und Matthias Briem zwar zwei Leistungsträger verloren, meinte Kling, dennoch sei der schwache Saisonstart so nicht erwartet worden – zumal mit Johannes Hablizel aus Plochingen ein starker Spieler zurückkehrte.

Unterensingen favorisiert

Michael Kling hat die Unterensinger bei deren bisher einzigem Sieg (33:29 gegen die HSG Langenau/Elchingen) beobachtet, sieht den Gastgeber vor eigenem Publikum zwar in der Favoritenrolle, rechnet sich aber dennoch Chancen aus, etwas zu holen – zumal es personell ganz ordentlich aussieht. Neben ihm selbst fällt nur Pascal Mailänder (Knochenstauchung am Fuß) aus.