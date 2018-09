Herbrechtingen/Bolheim SHB-Handballer brachten Titelanwärter ins Wanken

Herbrechtingen/Bolheim / Jochen Gerstlauer

Die SG Herbrechtingen/Bolheim unterliegt Oberliga-Absteiger SG Lauterstein trotz einer 8:1-Führung am Ende mit 22:28, zeigt aber einen couragierten Auftritt.

Eine Überraschung lag am Sonntag in der Bibrishalle in der Luft, die Herbrechtinger Handballer legten gegen den Topfavoriten SG Lauterstein los wie die Feuerwehr. Am Ende setzte sich doch die individuelle Klasse des Oberliga-Absteigers durch, wobei die 22:28-Niederlage der SHB zu hoch ausfiel. Auf jeden Fall zeigte die Dunstheimer-Truppe über weite Strecken einen couragierten Auftritt.

Ohne den am Rücken verletzten Rugaci und dem immer noch im Urlaub weilenden Bauer hatte Trainer Bernd Dunstheimer im Rückraum noch weniger Optionen. Die Youngster Dominik Weller, Patrick Jäger und Enrico Peralta aus dem Reserveteam konnten den Engpass aber auffangen.

Von Nervosität war bei den Hausherren zunächst nichts zu spüren. Toll herausgespielte Tore und ein Torhüter Steffen Stängle in Galaform brachten nicht nur eine 8:1-Führung nach knapp 13 Minuten, sondern auch die gut gefüllte Bibrishalle zum Beben.

Gästetrainer Funk zog die Notbremse und legte die Karte zur Auszeit. Das teilweise überhebliche Auftreten seiner Mannschaft stieß ihm wohl übel auf. Zunächst konnten die Gastgeber, angeführt vom umsichtigen Spielmacher Bayik, den Vorsprung halten.

Vorsprung schmilzt zusammen

Ab der 16. Minute zog Lauterstein die Zügel aber merklich an. Die Abwehr packte nun energischer zu und Ballgewinne wurden konsequent genutzt. Dabei wurde Keeper Stängle des öfteren sträflich alleine gelassen.

Der komfortable Vorsprung schmolz Tor um Tor und in der 25. Minute war es soweit: Lautersteins Linkshänder Jochen Nägele, der letzte Saison für ein halbes Jahr in der Bundesliga für FA Göppingen gespielt hatte, erzielte den Ausgleichstreffer zum 10:10.

Hauser und Mäck gaben mit den Treffern zum 12:10 nochmals die passende Antwort, aber das war es dann mit den SHB-Toren in Halbzeit eins. Ein 4:0-Lauf der Gäste in den letzten drei Minuten der ersten Hälfte führte zum 12:14-Rückstand der Heimmannschaft zur Pause.

Etwas besser kamen die Gäste auch zu Beginn der zweiten Halbzeit zurecht. Beim 13:17 durch Nagel drohte das Spiel vollends zu Gunsten der Lautertäler zu kippen.

Doch nicht nur Stängle hielt was zu halten war, auch im Angriff spielten die Blau-Weißen wieder geduldiger. Weller, Wurelly und Kreisläufer Mäck stemmten sich dagegen. Nach 45 Minuten betrug der Rückstand beim 18:22 immer noch vier Tore. Dann verletzte sich auch noch Michael Kling ohne Fremdeinwirkung am Knie und musste ausgewechselt werden.

Kling verletzt sich am Knie

Dem Spiel der SHB tat dies aber keinen Abbruch. Mäck setzte sich toll am Kreis durch und als Dominik Weller knapp sieben Minuten vor dem Ende mit einem Doppelschlag den 22:23-Anschluss erzielte, lag die Sensation immer noch in der Luft.

In einer letzten Auszeit stellte Dunstheimer seine Schützlinge auf die verbleibenden vier Minuten ein, doch auch der Gegner nützte die Zeit. Lauterstein ging nun sehr energisch zu Werke, mit tollem Stellungsspiel in der Abwehr zwang man die Hausherren zu Fehlern, welche abgezockt in Gegenstoßtore umgemünzt wurden. Am Ende fiel die Niederlage drei bis vier Tore zu hoch aus, aber man musste die individuelle Klasse des Gegners einfach anerkennen.

Diese Leistung gibt aber dennoch Anlass zur Hoffnung und sollte Grund genug sein, auch vor großen Namen nicht zurückzuschrecken. Mit Wolfschlugen wartet am kommenden Samstag zu Hause nämlich schon der nächste scheinbar übermächtige Gegner.