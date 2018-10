Handball SHB gegen Schlusslicht unter Druck

Herbrechtingen / HZ

Am Mittwoch bestreitet der Württembergligist sein Heimspiel gegen Aufsteiger Hohenems.

Nach wie vor wartet die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim (SHB) auf den ersten Saisonsieg in der Württembergliga. Die Hoffnungen, im dritten Heimspiel hintereinander am vergangenen Samstag gegen die MTG Wangen den ersten doppelten Punktgewinn zu landen, wurden am Ende bitter enttäuscht. Mit 19:33 fiel die Niederlage sehr deutlich aus. Somit holten die SHBler lediglich einen Punkt aus den ersten vier Saisonspielen.

Am morgigen Mittwoch (Tag der deutschen Einheit) ist nun der Druck für die Herbrechtinger um so größer. Gegen Schlusslicht HC Hohenems muss unbedingt der erste Saisonsieg erzielt werden, sonst wird die Situation immer prekärer.

Gäste starteten noch schlechter

Der Aufsteiger aus Vorarlberg kam noch schlechter aus den Startlöchern als die SHB, verlor bislang alle vier Saisonspiele und rangiert deshalb am Tabellenende. Zuletzt unterlagen die Österreicher dem TSV Wolfschlugen in eigener Halle mit 28:32.

Angesichts der momentanen Situation kann es allerdings für den HC Hohenems morgen auch keine andere Devise mehr geben, als mit aller Macht Zählbares zu holen. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Herbrechtinger Bibrishalle.