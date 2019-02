Handball-Württembergliga SHB erneut zu harmlos im Angriff

Gerhausen / Jochen Gerstlauer

Herbrechtingen/Bolheim kassiert beim 19:26 in Gerhausen die siebte Niederlage in Folge – und muss sich für die kommende Saison wieder nach einem neuen Trainer umsehen.

Es zieht sich im Moment wie ein roter Faden durch die Spiele der Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim. Man bestreitet die Württembergliga-Partien engagiert, verliert aber dann immer hinten heraus den Anschluss, weil im Angriff einfach zu viele Fehler gemacht werden. Der Klassenerhalt ist zwar rechnerisch weiterhin möglich, aber so recht dran glauben kann man bei der SHB nicht mehr.

Für das Team ist es schwer, die nötige Motivation aufs Spielfeld zu bringen. Zudem fehlen Trainer Mickel Washington personelle Alternativen. Die Rückraumakteure Janis Bauer und Daniel Kovacs konnten unter der Woche nicht trainieren und mit Hamza Bayik und Robert Rugaci fehlen weiterhin wichtige Säulen im Aufbauspiel.

Die Liste der schlechten Voraussetzungen wurde nach dem Aufwärmen noch länger: Torhüter Steffen Stängle verletzte sich am Knie und konnte nicht eingesetzt werden. Der A-Jugendliche Pascal Gehringer musste ran und machte seine Sache gut.

Anfangs sehr abwehrstark

Washington verglich das Spiel mit den vergangenen: „Ich habe durchaus eine positive Entwicklung gesehen. Das sollte der Mannschaft Mut machen“, sagte der Trainer der Blau-Weißen. Bis zum 6:6 nach 22Minuten sahen die Zuschauer eine abwehrstarke Partie. Vor allem Martin Mäck und Hannes Baur wirbelten auch ordentlich die Gerhauser Abwehr durcheinander. Routinier Daniel Bux aufseiten der Hausherren konnte mit drei Treffern in Folge kurzzeitig einen kleinen Vorsprung für sein Team herausholen, doch die SHB kam bis zur Pausensirene wieder auf 10:11 heran.

Trainer Washington war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Jedoch verschliefen die Gäste den Beginn der zweiten Hälfte wie schon in den vergangenen Spielen, sodass Gerhausen auf 15:11 wegzog. Klotzbücher unterbrach die gute Phase der Hausherren, aber die Gerhausener ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Vorne wirkte die SHB teilweise hilf- und ideenlos und hinten kam man gegen den Rückraum der Gastgeber zu oft nicht an. So zog Gerhausen Tor um Tor davon.

Beim 13:21 nach 45 Minuten drohte ein erneutes Debakel für den Tabellenletzten. Wieder waren es Baur und Mäck, die eine Aufholjagd einleiteten. Beim 16:21 waren noch zehn Minuten zu spielen und Gerhausens Trainer unterbrach die gute Phase der SHB mit einer Auszeit.

Die Herbrechtinger kämpften weiter, um vielleicht doch noch Zählbares aus der Dieter-Baumann-Halle mitnehmen zu können. Beim 18:22 waren noch fünf Minuten zu spielen, doch die Reserven reichten nicht mehr, um die Gastgeber noch in Verlegenheit bringen zu können. Ein 3:0-Lauf machte die letzte Hoffnung zunichte und am Ende hatte die SHB doch noch deutlich mit 19:26 das Nachsehen.

Mickel Washington hört auf

Am Wochenende wurde außerdem bekannt, dass Trainer Washington sein Amt bei der SG Herbrechtingen/Bolheim nach der Saison niederlegen wird. Aus beruflichen Gründen fehlt dem Sportarzt die nötige Zeit, um die Mannschaft weiter betreuen zu können. Die restliche Saison bestreitet er aber noch gemeinsam mit seinem Team. Im Dezember 2018 hatte Washington bei der SHB Interimstrainer Michael Kling abgelöst. Davor war er als Mannschaftsarzt aktiv, kannte das Team also schon.

In der anstehenden Faschingspause gilt es, noch mal alle Kräfte zu bündeln. Auch die nächsten Spiele gegen Unterensingen, Schwäbisch Gmünd und Heiningen werden schwer.

Das Spiel gegen Gerhausen in Zahlen

SHB: Gehringer im Tor; Bauer, Zeiher, Kling (2), Klotzbücher (1), Hauser (1), Mailänder (1), Kresse, Baur (6), Wurelly (1), Mäck (7/4), Kovacs, Do. Weller

Zeitstrafen: SHB 1 (Bauer) - TV Gerhausen 3

Strafwürfe: SHB 5/4 verwandelt - Gerhausen 4/2

Zuschauer: 170

Schiedsrichter: Ernst und Banzhaf von der SG Ober/Unterhausen