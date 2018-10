Weingarten / HZ

Die Handballerinnen der SG Herbrechtingen/Bolheim bleiben weiterhin ungeschlagen.

Auch im dritten Spiel in der Landesliga bleiben die Handballerinnen der SG Herbrechtingen/Bolheim ungeschlagen, in Weingarten reichte es dem Aufsteiger am Samstag beim 22:22 aber nur zu einem Punkt. Es war insgesamt ein ausgeglichenes Spiel, zur Pause stand es 12:12. Die SHB-Damen gingen kurz vor Schluss durch einen von Mona Gerstmayer verwandelten Siebenmeter 22:21 in Führung, kassierten aber schnell wieder den Ausgleich. In den letzten knapp drei Minuten fiel dann kein Treffer mehr. tj