Beim 2:3 in Remshalden zeigte die neu zusammengestellte und junge Mannschaft einen Auftritt, der Hoffnung macht.

Die Satzergebnisse der SG Volley Alb beim SV Remshalden verraten viel: 23:25, 28:30, 25:18, 25:21, abschließend 9:15. Die neu zusammengestellte Mannschaft mit mehreren Jugendspielern bestand die erste Probe für die Zukunft mit einem Ergebnis, das Hoffnung macht. Erst im fünften Satz ging nach den langen vier Sätzen die Kraft aus. Ein Sieg beim Vorletzten wäre zwar möglich gewesen, doch der gewonnene Punkt stärkt das Selbstvertrauen der neuen Mannschaft ebenso.

Trainer Sascha Fennell startete ohne die zeitlich verhinderten Klein-Brüder Ralph und Christoph und ohne Adam Peller mit einer neuen Aufstellung. Die fehlenden Spieler führten zu keiner Verunsicherung. Unter der motivierenden Führung vom starken Außenangreifer und Führungsspieler David Wörner ging Sebastian Hitzler als zweiter Außenangreifer couragiert und clever ans Werk, Ayke Rudolph bewährte sich als Mittelblocker ebenso. Zuspieler Johannes Kamper lenkte das Spiel souverän, Fabian Dietz dominierte über die Mitte und war nicht zu bremsen. Libero spielte wieder Felix Hehn, auf der Diagonalposition David Suchanka. Neu mit dabei war Michael Barth.

Ein ständiges Hin und Her

Der erste Satz war von einem ständigen Hin und Her gekennzeichnet. Die SG musste sich in der neuen Aufstellung erst finden, während die Gastgeber unbedingt die Chance auf die Relegation nutzen wollten. Dafür hätten sie drei Punkte dringend gebraucht. Beide Teams hatten bei diesem wilden Beginn die Chance zum Sieg, letztendlich waren die Remshaldener glücklicher und holten sich den ersten Satz knapp mit 25:23.

Was folgte, war eine Kopie des ersten Satzes, nur, dass er sich länger hinzog. Die SG konnte über Wörner, Dietz und Suchanka sicher punkten, die Hausherren revanchierten sich über ihren Diagonalspieler. Die Älbler verbuchten mehrere Satzbälle, leisteten sich aber gleich mehrere unnötige Fehler und mussten den sicher geglaubten zweiten Satz schmerzlich abgeben: 30:28 für die Gastgeber.

Nun versuchte Sascha Fennell, seinem Team einen neuen Impuls zu geben – und setzte den genesenen Mittelblocker Daniel Schwarz ein. Dieser konnte die Wende einleiten. Die Gäste hielten sich bei den taktisch klugen Aufschlägen an die Vorgaben des Trainers und boten im Block ein beeindruckendes Bild. Remshalden konnte in diesem Durchgang nicht mithalten, mussten der SG diesen wichtigen dritten Satz klar mit 18:25 abgeben.

Einen Punkt mitgenommen

Die Gäste nahmen den Schwung des erfolgreichen Satzes mit und setzten die Remshaldener von Anfang an mit Aufschlägen so unter Druck, dass ihnen der Aufbau gefährlicher Angriffe schwer fiel. Das Ende war zwar nicht mehr so deutlich wie beim dritten Satz, aber die SG nahm auch Satz vier und damit einen Punkt mit 25:21 mit.

Allerdings zeigte das Satzende schon, dass die Kräfte schwanden. Das führte im Tierbreak dazu, dass die Älbler schnell in Rückstand gerieten und die Gegenwehr nicht mehr schafften. Schlussendlich waren die jungen Spieler auch über das deutliche 9:15 nicht unglücklich, haben sie schließlich ein gutes Fundament für die Zukunft gelegt.

So sah es auch Trainer Fennell: „Mir hat imponiert, wie motiviert das Team gespielt hat. Aufgeben gilt nicht.“ Schmerzlich fand er nur das Ende der beiden ersten Sätze. „Da wäre mehr drin gewesen“, so Fennell.



SG Volley Alb: Kamper, Hanschke, Hitzler, Rudolph, Dietz, Schwarz, Suchanka, Hehn, Wörner, Barth