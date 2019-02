Volleyball-Oberliga SG Volley-Alb: Die Aufholjagd ist gestoppt

Heidenheim / Thomas Jentscher

Im Spiel gegen Rottenburg III lief bei der ersatzgeschwächten SG Volley-Alb dieses Mal nicht viel zusammen, durch die 1:3-Niederlage rückt der Klassenerhalt in weite Ferne.

Nach drei Siegen aus den jüngsten vier Spielen kam bei der SG Volley-Alb nochmals Hoffnung auf, aber am Sonntag wurde die Aufholjagd durch eine klare 1:3-Niederlage gegen die dritte Mannschaft des Bundesligisten TV Rottenburg jäh gestoppt. Nur im dritten Satz brannte bei der Spielgemeinschaft so richtig das Feuer, aber es entpuppte sich als Strohfeuer.

Allerdings waren auch die Voraussetzungen alles andere als gut. Der gerade erst reaktivierte und so wichtige Mittelblocker Daniel Schwarz hatte sich beim Spiel in Eningen einen doppelten Bruch im Finger zugezogen – er kann diese Saison nicht mehr eingesetzt werden. Dazu fehlte gegen Rottenburg Adam Peller und vier der jungen Akteure im Team der SG hatten tags zuvor bei der württembergischen Meisterschaft (siehe Artikel unten) sieben Sätze absolviert und waren entsprechend erschöpft.

Schwächen in der Annahme

Der erste Satz verlief bis zum 10:10 recht ausgeglichen, dann wurden bei den Älblern die Probleme in der Annahme immer deutlicher. So war kein guter Spielaufbau möglich und die Gastgeber blieben immer wieder im Block hängen. Nach dem 16:21 ging nochmals ein Ruck durchs Team. Es wurden einige Bälle in der Abwehr erkämpft, auch Rottenburg machte nun Fehler. Beim 20:22 war die Chance wieder da, aber es fehlte weiter der Druck im Angriff. Beim Stand von 22:24 hatte das Team mehrfach die Möglichkeit, auf einen Zähler heran zu kommen, ein ganz einfacher Ball der Gäste führte aber zum 22:25.

Im zweiten Durchgang lief noch weniger zusammen. Im Block wurde Schwarz schmerzlich vermisst, auch seine Angriffe fehlten. Mit Fabian Dietz steht noch ein guter Mann für den Schnellangriff zur Verfügung, er wurde aber zu selten eingesetzt, was zu Teilen natürlich wiederum auf die Schwächen in der Annahme zurückzuführen war.

So stand es schnell 3:9, ehe die SG zumindest wieder ihren Kampfgeist entdeckte. Nach dem 7:10 gab es gleich viermal die Möglichkeit zum Punkt, doch wie auch in den folgenden umkämpften Ballwechseln wollte der Ball einfach nicht beim Gegner auf den Boden. Rottenburg spielte dabei auch sehr solide, stellte einen guten Block und holte viele Bälle in der Feldabwehr. So ging der Satz über 10:20 am Ende klar mit 16:25 verloren.

Trotzdem waren die Älbler nun im Spiel, legten im dritten Abschnitt zum 5:1 vor. Die Gäste kamen nach einer Auszeit auf 8:6 heran, aber eine gute Aufschlagserie von Johannes Kamper führte zum 14:8. Erneut schlichen sich Fehler in allen Bereichen ein, der Vorsprung schmolz auf einen Punkt zusammen (16:15). Doch die SGler stemmten sich mit aller Macht gegen die Niederlage.

Mit Kampfgeist zum Satzgewinn

Ralph Klein punktete immer wieder über Außen und in der Mitte lief es nun über Dietz sowie Christoph Klein. Nach dem 18:16 machten die Älber nach vier geretteten Bällen den 19.Punkt, kurz darauf war es David Wörner, der mit guten Angriffsschlägen vier Satzbälle bescherte. Das Team wackelte noch einmal, aber Ralph Klein machte schließlich den Punkt zum 25:23.

Sollte noch einmal eine Wende gelingen? Nein, im vierten Satz war ziemlich schnell die Luft raus. Nach drei etwas unglücklichen Aktionen kämpfte sich die Spielgemeinschaft zwar auf 2:3 und 4:5 heran, aber dann lief gar nichts mehr. Ohne Druck in den Angriffsschlägen bot man Rottenburg immer wieder zweite und dritte Chancen, dazu häuften sich die Missverständnisse und selbst einfache Bälle fielen zu Boden. Über 10:20 ging der letzte Abschnitt sehr deutlich mit 14:25 und das Spiel damit 1:3 verloren.

Noch ist der Klassenerhalt theoretisch möglich, aber nächste Woche geht es zur Übermannschaft nach Botnang und selbst wenn die Älbler die danach noch ausstehenden drei Spiele gewinnen, sind sie auch auf die Ergebnisse der Konkurrenz angewiesen. SG Volley-Alb: Kamper, Ralph Klein, Wörner, Hehn, Suchanka, Christoph Klein, Dietz, Hanschke, Rudolph, Belau, Hitzler, Fröscher

Der Trainer nimmt's locker

Sascha Fennell musste bei der Analyse nicht lange überlegen. „Wir haben im Angriff zu viele Versuche benötigt, da war kein Druck dahinter. Rottenburg hat auch gut gespielt, sie waren uns heute technisch überlegen und haben wenig Fehler gemacht“, erklärte der Trainer der SG Volley-Alb.

Am Anfang habe seinem Team die nötige Emotionalität gefehlt. „Das müssen wir nun abhaken und in Botnang noch mehr auf Risiko spielen“, sagte Fennell, wohl wissend, dass man beim verlustpunktfreien Spitzenreiter krasser Außenseiter ist.

Mit der Lage im Abstiegskampf beschäftigt sich Fennell nicht weiter. „Wir trainieren gut und schauen, dass wir einen guten Ball spielen. Was dabei herauskommt, werden wir sehen.“