Volleyball SG Volley Alb: Die Aufgabe scheint unlösbar

Stuttgart / pm

Oberligist SG Volley Alb muss zum verlustpunktfreien Meister Botnang.

Undankbar, dass die Oberliga-Volleyballer der SG Volley Alb am Samstag um 19.30 Uhr ausgerechnet beim bereits als Meister feststehenden Regionalliga-Absteiger ASV Botnang ihre vielleicht letzte Chance auf den Klassenerhalt nutzen sollen.

Denn die Gastgeber in Stuttgart-Botang haben bereits im Hinspiel in der Dettinger Lindenhalle gezeigt, dass sie über ein überdurchschnittliches Team verfügen, dem bisher kein Gegner in dieser Spielklasse gewachsen war. Stark in der Annahme, variabel im Angriff, technisch überlegen – die gegnerischen Teams mussten dies neidlos anerkennen.

Demgegenüber steht eine SG-Mannschaft, die nach drei Siegen in vier Spielen am letzten Wochenende enttäuscht hat. Nur der gewonnene Satz gegen Rottenburg ließ erahnen, warum die Mannen um das Trainergespann Bär/Fennell zuvor so erfolgreich gewesen waren.

Die Lücke, die Mittelblocker Daniel Schwarz nach seinem Fingerbruch hinterlassen hat, ist groß, die Mannschaft plötzlich stark verunsichert. Kaum ein Spieler konnte im letzten Spiel sein Potenzial abrufen, teilweise wirkte das Team wie gelähmt.

Im Lager der Älbler hofft man darauf, dass Christoph Klein seinen starken Auftritt von Eningen wiederholen kann und die Blockarbeit gegen die starken Botnanger Angreifer besser funktioniert als im letzten Heimspiel. Wenn dann noch die Abwehr um den jungen Libero Felix Hehn gut steht, könnte man dem Meister wenigstens das Leben schwerer machen.

Letzte Heimspiele der Damen

Zum letzten Heimspieltag in dieser Saison empfangen die Damen der SG Volley Alb am Samstag in der Dettinger Lindenhalle die Gäste aus Laupheim (14 Uhr) und Blaustein (16 Uhr). Um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern, muss die SG gegen den direkten Konkurrenten aus Laupheim gewinnen. Bei der zweiten Begegnung des Tages steht die SG dem TSV Blaustein gegenüber. Im Vorrundenspiel verloren die Frauen von der Alb nach starkem Kampf die Begegnung knapp im fünften Satz.

Die SG hat mit Krankheitsausfällen zu kämpfen, der Kader ist daher nur schmal besetzt.