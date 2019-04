Die Älbler schlagen nach einem begeisternden Finale den VfB Ulm 3:2.

Hätte ein Zuschauer nur den fünften Satz gesehen, hätte er sich nicht vorstellen können, dass hier ein Absteiger auf dem Feld steht. In einem mitreißenden Finale schoss die SG Volley-Alb den VfB Ulm mit 15:4 förmlich aus der Landkreishalle. Der abschließende 3:2-Sieg im Nachbarschaftsduell bedeutet einen versöhnlichen Abschluss, die Gäste müssen durch die Niederlage in die Abstiegsrelegation.

Außer Adam Peller und Michael Barth hatte Trainer Sascha Fennell alle Mann an Bord und er nützte folgerichtig die Möglichkeiten zum Wechsel ausgiebig.Er startete mit einem starken Rombout Hanschke auf der Zuspielposition, den Außen David Wörner und Ralph Klein. In der Mitte spielten Daniel Schwarz und Fabian Dietz, diagonal David Suchanka und als Libero fungierte Felix Hehn.

Auszeit bringt die Wende

Die Gäste zeigten gleich, dass sie die drei Punkte holen wollten. Mit starken Aufschlägen setzten sie die Hausherren unter Druck, die ein ums andere Mal den Ball ins Aus spielten. Beim Stand von 2:7 sah sich Trainer Fennell gezwungen, eine erste Auszeit zu nehmen, welche die SG nutzte. Suchanka mit einem Lob und die beiden Mittelblocker brachten die Gastgeber heran, Ralf Klein schaffte mit einem tollen Lauf den 11:11-Ausgleich. Nun versuchten die Gäste durch eine Auszeit neue Impulse zu setzen, aber die SG blieb immer leicht vorn. Es gelangen nach den Aufschlägen des eingewechselten Ayke Rudolph mustergültige Angriffe und wichtige Blockpunkte. Hintereinander blockten Dietz und Schwarz die gegnerischen Angreifer und beendeten den Satz so 25:20 für die SG.

Der zweite Satz begann für die Gastgeber nicht optimal. Zunächst schafften sie es nicht, die Punkte zu machen, dann spielten die Ulmer einfach cleverer. Obwohl man dranblieb, nahm die Zahl der Eigenfehler der SG zu. Hintereinander wurden Bälle ins Aus geschlagen, blieben Aufschläge im Netz hängen. Erst als es 9:16 stand, begannen die Einheimischen wieder ins Geschehen einzugreifen. Fennell versuchte mit dem Doppelwechsel Sebastian Hitzler und Johannes Kamper neue Impulse zu setzen und langsam schmolz der Ulmer Vorsprung. Kamper leitete noch mehrere sehenswerte Kombinationen mit Dietz und Schwarz ein, selbst beim 19:23 sah es noch nach einer Überraschung aus. Nach einem Netzfehler und einem Block ins Aus brachten die Gästen aber den zweiten Satz mit 25:19 noch sicher nach Hause.

Schwacher dritter Satz

Fennell wechselte wieder und brachte Rudolph neben Dietz in der Mitte. Bis zum 4:10 leisteten die Gastgeber keine Gegenwehr, die Gäste aber spielten wie aus einem Guss. Aus einer sicheren Annahme heraus konnte der Ulmer Zuspieler schalten wie er wollte. Allein der wieder starke Ralf Klein und David Wörner hielten das Ergebnis in Grenzen. Dennoch ging der Satz klar mit 25:14 an Ulm.

Fennell musste Ruhe ins Spiel bringen und ging mit der bewährten Aufstellung in den vierten Durchgang. Und nun zeigten die Älbler einen ganz anderen Auftritt. Mit starken Aufschlägen setzten sie die Gäste unter Druck, die immer wieder geblockt werden konnten. Hitzlers Aufschläge führten zu Annahmeproblemen und nahmen den vorher starken Angreifern die guten Optionen. Ulm musste nun seinerseits eine Auszeit nehmen, kam daraufhin auch etwas besser ins Spiel, sah sich aber einer kämpferisch immer stärker werdenden Heimmannschaft gegenüber. Die Ballwechsel wurden länger, teilweise spektakulär, die Stimmung in der Halle übertrug sich auf die Spieler. Musterkombinationen über Wörner/Kamper und Schwarz beflügelten nun das gesamte Team, das auch beim Ausgleich nicht nachgab und das enge Ergebnis bis zum 25:22-Endstand durchhielt.

Entscheidung im Tiebreak

Wieder ein fünfter Satz – aber diesmal ein Gastgeber, der den Sieg unbedingt wollte. Im Stil einer Klassemannschaft wurde von Anfang an jede Schwäche des Gegners ausgenutzt. Die Gäste wirkten müde, der Ulmer Libero konnte mehrere Aufschläge von Schwarz nicht annehmen. Folgerichtig waren die Gästeangreifer nicht mehr in der Lage, für Gefahr zu sorgen. Auf der anderen Seite gelangen der SG mustergültige Angriffe, welche das Publikum begeisterten. Schnell holten sich die Älbler den Satz mit 15:4 und zeigten, was im Team steckt.

Trainer Fennell, selbst auch Ulmer, konnte seine Freude kaum verhehlen. Zwar ist das Team in die Landesliga abgestiegen, aber die vielen guten Ansätze machen Hoffnung auf eine gute Zukunft der jungen Mannschaft.

Kamper, Hanschke, Schwarz., Chr. und R.Klein, Hehn, Suchanka, Hitzler, Dietz, Wörner, Rudolph