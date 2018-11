Stuttgart SG Volley Alb ohne Druck zum Favoriten

Stuttgart / HZ

Die Männer spielen in Stuttgart, die Damen bestreiten einen Doppel-Spieltag in der Landkreishalle.

Während die Oberliga-Volleyballer der SG Volley Alb am Samstag (20 Uhr, Allianz-Halle Stuttgart-Vaihingen) beim TSV Allianz Stuttgart III spielen, bestreiten die Damen der SG in der Landesliga einen Doppel-Spieltag in der Heidenheimer Landkreishalle (Sonntag, ab 14 Uhr).

Der Dritte gegen den Achten: So lautet nach der Spielpause die Oberliga-Partie der Herren am Samstag in der Allianzhalle in Stuttgart-Vaihingen. Eine klare Sache? Nein, wenn man an den denkwürdigen Sieg im letzten Spiel der vergangenen Saison denkt – ja, wenn man die Spiele in den letzten Jahren anschaut, in denen die SG keinen Sieg dort holen konnte.

Die Stuttgarter verfügen über einen erfahrenen Kader mit sehr guten Einzelspielern, die SG ist gerade in der Findungsphase nach einem großen Umbau. Das letzte Spiel in Ulm zeigte die beiden Gesichter der neue formierten Truppe. Die Niederlage tat weh, aber man muss wohl mit der Mannschaft Geduld haben. Insofern kann das Team um das Trainergespann Hans-Jörg Bär/Steffen Schober ohne Druck beim Favoriten antreten.

Starke Gegner für die Damen

In der Landkreishalle wird am Sonntag auf drei Feldern gespielt. Die Damen der SG Volley Alb (Landesliga) empfangen mit der SG Nürtingen/Wernau (14 Uhr) und dem SV Ochsenhausen (16 Uhr) zwei starke Gegner.

Gegen beide Kontrahenten hat die SG noch kein Spiel bestritten, somit kann das Team um Trainer Paul Schindler ganz unvoreingenommen in die Partien gehen. Allerdings stehen die beiden Mannschaften in der Tabelle vor den Älblern.

In der Herren-A-Klasse bestreitet die SG Volley Alb II ebenfalls einen Doppelspieltag (12 Uhr gegen TG Geislingen, 14 Uhr gegen TSG Schnaitheim. Weitere Spiele: A-Klasse Damen: 12 Uhr: SG Volley Alb II – TSV Herbrechtingen, 14 Uhr: SG Volley Alb II – TSG Schnaitheim.