Einen rabenschwarzen Tag erwischten die HSB-Basketballerinnen bei ihrer 22:96-Niederlage in Leimen.

Ohne Nina Barth, Aline Kopi, Viktoria Tjan und Larissa Weitzer mussten die Heidenheimer Basketballerinnen in ihrem letzten Regionalliga-Auswärtsspiel auskommen. Während die Basket-Ladies Kurpfalz tüchtig aufspielten, hatte der HSB deutlich zu kämpfen, um den Ball überhaupt in Korbnähe zu bringen. Nach zehn Minuten lagen die Heidenheimerinnen mit 3:27 zurück. Sie kämpften zwar wacker weiter, doch der Halbzeitstand von 6:50 war nicht gerade tröstlich.

Auch im dritten Viertel gelang vor allem im Abschluss nicht viel. Der Abschnitt wurde beim Stand von 11:71 beendet. Mit 22:96 unterlag der HSB in Leimen deutlich.

Die Vorbereitung für das letzte Heimspiel in der Regionalliga am Samstagabend gegen den USC Freiburg II wird gemeinsam mit der Ü-40-Damen absolviert, die in der übernächsten Woche bei den südwestdeutschen Meisterschaften wieder auf Punktejagd gehen werden.

HSB: Cedrone (10/1 Dreier), Hackl (6), Karatas (4), Meyer-Pannwitt (2), Pröll und Ringwald