Die weiterführenden Schulen des Kreises Heidenheim ermittelten im Heidenheimer Sparkassen-Sportpark ihre Leichtathletik-Mannschaftsmeister. Dabei war in jeder Klasse immer nur eine Schule am Start.

Im Wettkampf III/2 der Jungen wurde die Bühlschule Giengen mit 9956 Punkten Kreismeister. Den Wettkampf dominierte Mario Neubauer. Den 75-m-Sprint gewann er in 10,47 sec, den 800-m-Lauf in sehr schnellen 2:42,90 min und den Dreikampf mit 1230 Punkten klar vor Enis Munishi (1194) Dieser war bester Weitspringer mit 4,85 m. Die 4×75-m-Staffel der Bühlschule erreichte in 44,36 sec das Ziel.

Bei den Mädchen im WK III/2 war Anna Maria Troccolo war fleißigste Punktesammlerin. Sie sprang gute 3,64 m weit und erzielte dadurch auch das beste Dreikampfergebnis (1037 Punkten). Aleesa Maji Osman sprintete als Schnellste die 75 m in 12,81 sec und Suniya Khudur Murad warf den 200-g-Ball als Siegerin auf 32 m. Die schnellste 800-m-Läuferin war wiederum Troccolo in 3:20,63 min. Die 4×Staffel benötigte in 54,94 sec. Die Bühlschule wurde mit 7668 Punkten Kreismeister.

Bei den Mädchen im WK II/2 war dieses Jahr die Mannschaft der Bibrisschule Herbrechtingen am Start. Beste Sprinterin über die 100-m-Distanz war Milena Frey in 14,62 sec, im Weitsprung erzielte Jenny Polzer eine Weite von 4,17 m und den 200g-Ball warf Katharina Koller auf eine Siegerweite von 34 m. Sie sicherte sich auch mit 1211 Punkten den Sieg im Dreikampf. Die 4×100-m-Staffel lief 62,12 sec. Kreismeister wurden die Herbrechtingerinnen mit 9413 Punkten.

Bei den Jungen im WK III siegte das Buigengymnasium mit 6749 Zählern. Niklas Maibaum gewann die 75 m in 9,77 sec, Chris Müller sprang 5,05 m weit und lief die 800 m in guten 2:32,36 min. Tim Lanzinger überquerte im Hochsprung in neuer persönlicher Bestleistung von 1,56 m. Dennis Weigel stieß die 4-kg-Kugel auf eine Weite von 10,48 m. Der 200-g-Ball landete beim Siegerwurf von Bastian Klein bei guten 52,50 m. Die 4×75m Staffel lief sehr schnelle 38,28 sec.

Bei den Jungen im WK II ging der Kreismeistertitel mit 7404 Punkten ans Buigengymnasium. Jaron Lehmann war in 12,17 sec Schnellster über 100, Fabian Adler sprang 5,42 m weit und Denis Hirsch überquerte im Hochsprung 1,69 m. Fabian Adler lief die 800 m in schnellen 2:24,41 min. Jonas Schmid stieß die 5-kg-Kugel auf 12,08 m. Den 700-g-Speer warf Nico Gerlach auf 27,87m. Die 4×100m Staffeln benötigte 47,72 sec.