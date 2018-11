Geologenlauf Schnelle Zeiten im Kraterbecken

Geologenlauf / HZ

Beim 29. Geologenlauf herrschten beste Bedingungen. Über zehn Kilometer siegten Muhammed Drammeh und Susanne Hafner. Insgesamt waren auf den verschiedenen Strecken 645 Teilnehmer am Start – die bisher zweitbeste Beteiligung.

Es wurde zwar nicht die Rekordteilnehmerzahl von 698 beim Jubiläumslauf im Jahr 2014 geknackt, aber mit 645 Startern bewies der Steinheimer Geologenlauf vergangenes Wochenende erneut seine hohe regionale Attraktivität und verbuchte die bisher zweitbeste Beteiligung.

Hatte sich die Strecke in den vergangenen Jahren aufgrund des späten Termins im Jahr als schweres Terrain erwiesen, so sorgte die trockene Witterung der vergangenen Tage dieses Mal für einen gut zu laufenden Untergrund im Steinheimer Kraterbecken. Der Himmel war bedeckt, aber es blieb trocken, bei circa 10 Grad und nur leichtem Wind herrschten für Teilnehmern, Zuschauern und Helfern gute Rahmenbedingungen.

Nur drei Sekunden Vorsprung

Dies machte sich auch bei den Zeiten deutlich bemerkbar. Den Hauptlauf über 10 km gewann wie im Vorjahr Muhammed Drammeh von der TSG Giengen. Er lieferte sich ein ganz enges Rennen mit Benedikt Nußbaum vom TSV Dornstadt. Am Ende hatte Drammeh die besseren Reserven und siegte in sehr schnellen 34:14 Minuten mit drei Sekunden Vorsprung.

Dritter wurde mit etwas Abstand der Essinger Bernd Ruf (34:54) vor dem ehemaligen Sieger des Heidenheimer Stadtlaufs Nicola De Zolt (35:35), der für Nubuk Sports startete.

Schnellste Frau war Susanne Hafner von der TG Victoria Augsburg, die bei ihrem ersten Start in Steinheim ebenfalls ausgezeichnete 37:46 Minuten lief. In 38:31 Minuten folgte als Zweite Julia Laub vom SV Mergelstetten. Insgesamt gingen über die zehn Kilometer 320 Läuferinnen und Läufer (Vorjahr 284) an den Start.

Sehr schnell waren auch die Zeiten beim Fitnesslauf über fünf Kilometer. Am Ende stand das gleiche Sieger-Duo wie im Vorjahr auf dem Podest. So gewann Sascha Baß von der TSG Giengen bei den Herren in 17:31 Minuten und Tanja Schröder vom HSB in 19:42 Minuten. Insgesamt waren hier 133 Teilnehmer mit von der Partie – 19 mehr als im Vorjahr.

Die Schüler liefen je nach Altersklasse 1000 oder 1500 Meter und um das Sportgelände des TV Steinheim. Statt der 126 Schüler im Vorjahr, gingen in diesem Jahr 153 auf die Strecke. Veranstaltung motivieren zu können.

Mit 39 Walkern zeigte sich die Größe des Feldes im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die Organisatoren vom TV Steinheim konnten am Ende hoch zufrieden sein. Die gute Infrastruktur, besonders durch die Einrichtungen der Wentalhalle, hat sich mittlerweile in Läuferkreisen herum gesprochen.

So waren mit dem LAC Essingen und dem SC Heubach-Bartholomä zwei große Vereine in diesem Jahr erstmals richtig stark vertreten. Es gibt auch schon einige Zusagen für den Geologenlauf 2019. Dann steht die 30. Auflage ins Haus und dafür werden sich die Macher auf jeden Fall etwas besonderes einfallen lassen.

Weibliche Jugend A: 1. Antonia Schüßler 42:10 min, 2. Jenny Gänßler 51:15, 3. Alina Fürst (beide TSV Oberkochen) 51:46

W 20: 1. Julia Laub (SV Mergelstetten) 38:21, 2. Sina Maier 42:28, 3. Carolin Langenbucher (beide TSG Giengen) 47:23

W 30: 1. Susanne Hafner (TG Viktoria Augsburg) 37:46, 2. Lisa Prössdorf (Schnaitheim) 51:20, 3. Tanja Miller 52:56

W 35: 1. Daniela Bader (Holzwürmer Hoplak) 47:42, 2. Stephanie Geiger (ASC Ulm) 49:07, 3. Kathrin Goßgilion (Hohenberg) 49:27

W 40: 1. Alexandra Schmidt (TB Beinstein) 48:16, 2. Kerstin Schlüchter (TSG Nattheim) 49:46, 3. Justine Kotas (G-Town-Runners) 52:34

W 45: 1. Karin Elsholtz (TSG Giengen) 40:54, 2. Anja Neubauer (SV Zang) 43:01, 3. Regina Rettenberger (TSG Giengen) 44:01

W 50: 1. Monika Schneider (TV Wißgoldingen) 45:20, 2. Sonja Braun (Ulm) 48:33, 3. Laura Rembold (TSG Giengen) 48:50

W 55: 1. Beatrix Lang 50:58, 2. Christa Strahl (beide TSG Schnaitheim) 54:45, 3. Sabine Abele (LAC Essingen) 55:35

W 60: 1. Rose Kurz (LAC Essingen) 56:34, 2. Karin Wagner (SV Mergelstetten) 57:18, 3. Gunda Wacker (AST Süßen) 58:48

W 65: 1. Anne Felk (Ulm) 51:53, 2. Annemarie Novotny 1:02:57, 3. Beate Waizenegger (beide AST Süßen) 1:16:06

W 80: 1. Elsa Albrecht (Schwäbische Albläufer) 1:12:54 Männliche Jugend B: 1. Baran Güney (Ufuk Runners) 51:59, 2. Laurin Gold (TSV Essingen) 52:55, 3. Jakob Baumgärtner (Schwäbische Albläufer) 57:17

Männliche Jugend A: 1. Fabian Stillhammer (LAC Essingen) 39:46, 2. Moritz Killian (THE WAY YOU MOVE Stuttgart) 43:26

M 20: 1. Muhammed Drammeh (TSG Giengen) 34:14, 2. Nicola De Zolt (Nubuk Sports) 35:35, 3. Robin Habermann 36:59

M 30: 1. Benedikt Nußbaum (TSV Dornstadt) 34:17, 2. Bernd Ruf (LAC Essingen) 34:54, 3. Marcel Shtyrko (SV Lonsee) 39:01

M 35: 1. Christian Berthold (Tri TV Lauingen) 35:57, 2. Felix Scheurle (DJK Schwäbisch Gmünd) 36:29, 3. Stefan Langenmeir (Tri TV Lauingen) 36:48

M 40: 1. Bernd Schienagel (Tough Gazellen Runners Günzburg) 42:19, 2. Michael Bauer (TSG Schnaitheim) 42:37, 3. Christof König (Stiftung Haus Lindenhof) 46:47

M 45: 1. Swen Lorenz (TSG Söflingen) 35:40, 2. Stefan Günther (Tri TV Lauingen) 38:17, 3. Jens Seibold (TSV Gussenstadt) 38:34

M 50: 1. Paul Schiele (EOS Sicherheitsdienst) 37:32, 2. Thomas Böhringer (Sparda-Team Rechberghausen) 39:47, 3. Armin Förster (Ottsilla-Team TSV Ottenbach) 40:17

M 55: 1. Siegfried Richter (LAC Essingen) 40:05, 2. Christoph Burgenmeister (SV Zang) 41:56, 3. Franz Marschik (LAC Essingen) 42:10

M 60: 1. Ernst Kraus (FC Ebershausen) 41:31, 2. Helmut Keller (SV Zang) 48:14, 3. Hans-Jürgen Senf (Giengen) 51:07

M 65: 1. Karl-Heinz Krapf (TSV Gussenstadt) 44:30, 2. Henner Niemeyer (TV Witzhelden) 53:42, 3. Manfred Walter, 1:03:37

M 70: 1. Ernst Wolf (LAC Essingen) 47:32, 2. Otto Frey (Sparda-Team Rechberghausen) 51:51, 3. Peter Müller, 56:21

M 75: 1. Helmut Bauer (SV Ebersbach) 58:11, 2. Uwe Reichel, 58:54

Weibliche Jugend B: 1. Ciara Elsholtz (TSG Giengen) 21:40, 2. Emmy-Eleni Schröder (Max-Planck-Gymnasium Heidenheim) 24:35, 3. Jule Stieff (Holzwürmer Hoplak) 24:54

Weibliche Jugend A: 1. Anna Gold (SC Heubach-Bartholomä) 25:20, 2. Sonja Österreicher (LAC 4-You e.V.) 31:38

W 20: 1. Heike Hofbauer (AST Süßen) 21:49, 2. Fanni Repko 25:49, 3. Anastasia Appt (Heidenheim) 32:28

W 30: 1. Melanie Gerstenlauer (Sport Sohn Laufteam) 20:39, 2. Linda Krapf (TSV Gussenstadt) 23:55, 3. Stefanie Siegel 27:43

W 40: 1. Tanja Schröder (Heidenheimer Sportbund) 19:42, 2. Sabine Drössler (TV Steinheim) 22:25, 3. Margit Welzmüller (TSV Gussenstadt) 25:27

W 50: 1. Ute Fetzer (TSG Giengen) 24:22, 2. Monika Soder (Triathlon Günzburg) 24:53, 3. Karin Keller (SV Zang) 26:55

W 60: 1. Regina Köhrer (Schwäbische Albläufer) 29:14

Männliche Jugend B: 1. Malte Kolb (TSV Herbrechtingen) 17:59, 2. Jonas Gaugler (AST Süßen) 18:47, 3. Reto Haas (TSG Giengen) 19:33

Männliche Jugend A: 1. Lukas Stang (TSG Schnaitheim) 20:19

M 20: 1. Sascha Baß (TSG Giengen) 17:31, 2. Simon Hartel (SC Heubach-Bartholomä) 19:44, 3. Christian Weinand 28:58

M 30: 1. Seweryn Siedlik, 17:53, 2. Duc Tran (TSG Giengen) 19:30, 3. Thomas Breining (Sport Sohn Laufteam) 19:35

M 40: 1. Roland Rigotti (TSV Neuburg) 17:40, 2. Matthias Fromm (Sport Sohn Laufteam) 19:35, 3. Egon Kartaly (Hellenstein-Gymnasium Heidenheim) 19:45

M 50: 1. Peter Steiner (VfB Gutenzell/Sport Sohn Laufteam) 21:25, 2. Dietmar Resch (Sport Sohn Laufteam) 21:42, 3. Richard Roth (VR-Bank Donau Mindel) 24:32

M 60: 1. FranJo Minihoffer (Team Mini) 24:18, 2. Karl Köhrer (Schwäbische Albläufer) 29:36, 3. Wolfgang Schön (TSG Schnaitheim) 30:43

M 70: 1. Heinrich Banzhaf (TSV Gussenstadt) 27:19, 2. Ingo Wienbrack Sen. (TV Steinheim) 27:32, 3. Klaus Klose (TSG Schnaitheim) 29:10

W 8: 1. Ronja Rukzio (TSV Langenau) 5:13, 2. Niobe Rook 5:14, 3. Luise Buck (beide Hillerschule/TV Steinheim) 5:21

W 9: 1. Hanako Endres (SV Zang) 5:23, 2. Laura Schubert (TSG Schnaitheim) 5:24, 3. Rebekka Walter (Hillerschule/TV Steinheim) 5:41

W 10: 1. Rhianna Rukzio (TSV Langenau) 4:36, 2. Luzie Staudenmaier (SC Heubach-Bartholomä) 4:39, 3. Simone Englisch (TSV Langenau) 5:01

W 11: 1. Rabea Rukzio (TSV Langenau) 4:48, 2. Xenia-Marie Peters (TSG Schnaitheim) 5:19, 3. Ariane Rook (Hillerschule/TV Steinheim) 5:20

M 8: 1. Elias Braun, 5:02, 2. Artjom Kolesnikov (Hillerschule/TV Steinheim) 5:07, 3. Leon Hahn (LAC 4-You.) 5:11

M 9: 1. Quentin Jung (TSG Giengen) 4:42, 2. Florian Prokein 4:56, 3. Maximilian Schäfer 4:59 M 10: 1. Tim Drössler 4:18, 2. Damian Benz-Demirtas (beide Hillerschule/TV Steinheim) 4:23, 3. Leo Blessing (SC Heubach-Bartholomä) 4:41

M 11: 1. Elias Hase (VfL Gerstetten) 4:21, 2. Maximilian Lachmann (AST Süßen) 4:40, 3. Torben Held 4:52

W 12: 1. Amelie Hahn (TSG Schnaitheim) 6:54, 2. Lena Staudenmaier (SC Heubach-Bartholomä) 7:08, 3. Tina Riedling (Hillerschule/TV Steinheim) 7:10

W 13: 1. Leila Jung (TSG Giengen) 6:44, 2. Annkatrin Reeh (Hillerschule/TV Steinheim) 7:37, 3. Julia Schmidt (Holzwürmer Hoplak) 8:55

W 14: 1. Angelika Benz (SV Mergelstetten) 8:00

W 15: 1. Lea Frank (Hillerschule/TV Steinheim) 7:33

M 12: 1. Johannes Merkle (TSG Giengen) 6:40, 2. Luis Lammel (Team SGM Albuch) 6:58

M 13: 1. Timo Freihard 6:08, 2. Jan Cywinski 6:36, 3. Luca Fronmüller (alle Team SGM Albuch) 6:43

M 14: 1. Vincenzo Swetlik (SV Zang) 6:02, 2. Daniel Bayer (Team SGM Albuch) 6:30

M 15: 1. Lukas Schwella (SVG Fachsenfeld) 5:28, 2. Fynn Marvin Bausch 6:00