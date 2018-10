Frankfurt Marathon: Scholz knackt die zweieinhalb Stunden

Frankfurt / Thomas Jentscher

Der Läufer des SV Mergelstetten stellt in Frankfurt am Main mit 2:29:53 einen neuen Kreisrekord auf und kommt dabei als siebtbester deutscher Teilnehmer ins Ziel.

Philip Scholz hat es wieder geschafft – drei Wochen nach seinem Halbmarathon-Kreisrekord in Köln (laut offizieller Liste des Württembergischen Leichtathletikverbandes) knackte der Läufer des SV Mergelstetten am Sonntag beim renommierten Frankfurt-Marathon auch die Bestmarke über die 42,195 Kilometer und blieb dabei mit 2:29:53 unter der bedeutenden Zweieinhalb-Stunden-Marke.

Diese Zeit bescherte Scholz am Ende Rang 78 im Gesamtfeld und den 25. Platz in seiner Altersklasse M 30. Gleichzeitig war er siebtschnellster deutscher Läufer beim extrem stark besetzten 37. Frankfurt-Marathon.

Schwierige Bedingungen

Obwohl die Bedingungen mit nur 7 Grad Celsius und leichten Windböen nicht einfach waren, lief es für den 31-Jährigen fast noch besser als erwartet. „Den Kreisrekord hatte ich schon im Visier, aber dass ich unter 2:30 Stunden bleibe, hätte ich nicht erwartet“, sagt Scholz, der damit die seit 32 Jahren zu Buche stehenden 2:34:26 von Günther Rieckert (TSG Giengen) unterbot.

Sein Ziel erreichte Scholz, indem er sich in der Spitzengruppe um die deutsche Topläuferin Katharina Heinig behauptete. „Ich war mal mutig und habe mich da rein gehängt.“ Dieser Pulk hatte vier Tempomacher dabei, die auf eine saubere Renneinteilung achteten. „Außerdem bekam Heinig an vielen Stellen Sonderapplaus, das nimmt man dann auch mit“, schmunzelt Scholz, der nur eine kurze Krise überstehen musste.

Schreck an der Versorgungsstelle

Als einer der besseren Läufer durfte er eigene Trinkflaschen an den Versorgungsstellen deponieren, doch gleich bei der ersten Station war seine Flasche nicht aufzufinden. So verlor er einige Sekunden und den Anschluss an die Gruppe. „Ich habe ungefähr drei Kilometer gebraucht, um wieder aufzuschließen. Das war natürlich anstrengend, letztlich aber doch die richtige Entscheidung“, erzählt der Mergelstetter.

Insgesamt lieferte er ein sehr konstantes Rennen ab, die erste Hälfte der Strecke nur minimal schneller als die zweite. „Es war schneller als erwartet, aber ich bin nach Gefühl und Puls gelaufen – das hat gut geklappt.“

Vorläufige Krönung

Entsprechend groß war die Freude beim Einlauf in die Festhalle, wo es auch ein Feuerwerk gab. „Frankfurt ist schon etwas ganz besonderes“, erklärt Scholz, der zum fünften Mal in der Stadt der Banken am startete, dort 2010 auch seinen ersten Marathon hinter sich gebracht hatte. „Es war sozusagen der Anfang und die vorläufige Krönung“, sagt der SVM-Athlet. Für dieses Jahr hat sich Scholz keine Ziele mehr gesteckt. „ich bin erst einmal froh, dass ich verletzungsfrei durch die Saison kam und alles so geklappt hat. Ich werde noch einige regionale Läufe bestreiten – aber nicht Wettkampf-orientiert.“

Neuer Teilnehmerrekord

Insgesamt waren in Frankfurt beim Marathon 13 934 Läufer aus 103 Nationen am Start, mit den Teilnehmern auf den anderen Strecken summierte sich die Zahl auf 26 826 – ein neuer Rekord.

Über die 42,195 Kilometer dominierten die Athleten aus Äthiopien. Bei den Männern gewann Kelkile Gezahegn Woldaregay in 2:06:36 Stunden. Arne Gabius, der 2015 in Frankfurt mit 2:08:33 die deutsche Marathon-Bestzeit aufgestellt hatte, durfte sich in 2:11:45 über Rang neun freuen und war bester Europäer.

Bei den Frauen gab es einen neuen Streckenrekord: Die Äthiopierin Merkserem Assafa siegte in 2:20:36 Stunden. Beste Deutsche und beste Europäerin war Katharina Heinig, die in 2:29:55 das Ziel erreichte. Grandios war unter anderem auch die Leistung von Kerstin Bertsch aus Heusenstamm, die den Marathon in 3:14:20 Stunden absolvierte und dabei die ganze Zeit einen mit ihren zwei Kindern besetzten Buggy schob.