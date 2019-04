Gegen die Turnerschaft Göppingen verlor die Mannschaft mit 27:30.

Ein weiteres Mal hat es nicht sein sollen: Gegen die Turnerschaft Göppingen scheinen die Bezirksligahandballer der TSG Schnaitheim nicht gewinnen zu können. So auch bei der jüngsten Begegnung, bei der sich die Grün-Weißen beim 27:30 gegen die Stauferstädter geschlagen geben mussten und damit den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpassten.

Dabei verlief der Beginn der Partie aus Schnaitheimer Sicht durchaus vielversprechend. Aus einer soliden Defensive heraus gingen die Gastgeber nach knapp fünf Minuten mit 3:1 in Führung. Den zwischenzeitlichen Anschluss der Turnerschaft zum 4:3 beantwortete die TSG mit einem erneuten Drei-Tore-Vorsprung zum 8:5.

Die routiniert auftretende Göppinger Mannschaft ließ sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. In der Offensive übernahm das Duo Skutta und Anger, das zusammen 15 Treffer erzielte, immer wieder geschickt Verantwortung und setzte den Kreisläufer clever ein. Zudem wechselten die Gäste den Torhüter und Handball-“Oldie“ Gustav Sapper kam zwischen die Pfosten.

Vor der Pause in Rückstand geraten

Schnaitheim bekam nun zusehends Probleme. Vor allem im Angriff ließ die Truppe einige Chancen liegen und auch in der Defensive lief es nicht mehr so rund. So konnten die Gäste nach 20 Minuten zum 10:10 ausgleichen und kurz drauf in Führung gehen. Mit einem knappen Schnaitheimer Rückstand (14:15) ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie erst ausgeglichen, nach 33 Minuten stand es 16:16. Nach zwei weiteren Treffern für die Turnerschaft zum 18:16 folgten zwei kurz aufeinander folgende Zeitstrafen für die Hausherren. Göppingen nutzte diese Überzahlphase und baute die Führung auf 21:17 aus.

Diesem Rückstand lief die TSG hinterher. Schnaitheim stemmte sich zwar mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und hatte nach einer Dreiviertelstunde auch wieder den Anschluss hergestellt (21:22), doch der Ausgleich sollte einfach nicht fallen. Im zweiten Spielabschnitt sorgten auch die beiden Unparteiischen mit einigen fragwürdigen Entscheidungen auf beiden Seiten für Kopfschütteln. So wurde eine an sich unaufgeregte Partie doch noch hektisch.

Göppingen besorgte beim 26:22 zehn Minuten vor Schluss die Vorentscheidung, auch wenn die TSG noch einmal alles in die Waagschale warf. Gelingen wollte dies den Grün-Weißen nicht mehr. Der Rückstand der TSG pendelte sich bei drei oder vier Treffern ein und beim 27:30 aus Schnaitheimer Sicht war Schluss. Am kommenden Wochenende gastiert die TSG bei der Württembergligareserve der SHB zum letzten Derby der Saison.

TSG Schnaitheim: Schmeißer R., Brandecker, Benz (10/1), Kraft (1), Huber (5), Braumann (3), Kohler (1), Sturm (2), Häring, Wagner, Simon, Schmeißer L. (4), Zeger (1)

Zeitstrafen: TSG 4 – Göppingen 3

Siebenmeter: TSG 3 / 1 verwandelt; Göppingen 8/6

Schiedsrichter: Doderer & Häfner aus Schwäbisch Gmünd

Zuschauer: 180