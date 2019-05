Themen in diesem Artikel Thailand

Jordanis Konstantinidis wuchs bei den Titelkämpfen in Manchester über sich hinaus und hatte sogar den amtierenden Olympiasieger und Weltmeister am Rand eines K.o.

Seinen bisher größten Erfolg feierte der aus Schnaitheim stammende Teakwondo-Kämpfer Jordanis Konstantinidis mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Manchester (England). Und um ein Haar hätte der mittlerweile für den TSV Dachau startende Athlet sogar das Finale erreicht.

Der 21-Jährige startete in der stark besetzten Gewichtsklasse der Herren bis 63 kg (Bantamgewicht). Nach Siegen über Thandukukhanya Dkamini (Swasiland), Nareup Thepsen (Thailand) wurde es gegen Eldar Birimbay aus Kasachstan spannend. 1,7 Sekunden vor Schluss lag Konstantinidis noch zurück, mit einem Fußtreffer zum Kopf gelang ihm aber noch der Sieg. Mit einem weiteren Sieg über Bernardo Pie (Dominikanische Republik) sicherte er sich den Einzug ins Halbfinale.

Hier stand ihm der 23-jährige Olympiasieger und Weltmeister Shuai Zhaou aus China gegenüber. Mit seinen Titeln und einer Körpergröße von 1,90 m erschien der Chinese übermächtig. Doch der Schnaitheimer wuchs über sich hinaus und gestaltete den Kampf auf Augenhöhe. Nach verhaltenem Anfang kam Konstantinidis ab der zweiten Runde so richtig in Fahrt und verkürzte nach einem 0:8-Punkte-Rückstand auf 5:8. Dies gelang mit einem gesprungenen rückwärtsgetretenen Halbkreistritt (Pandae-dollyo-chagi) zum Kopf.

Konstantinidis kam dann sogar auf 8:9 heran, musste jedoch selbst noch einen Strafpunkt hinnehmen. Mit dem knappen Ergebnis von 8:10 verpasste er doch das Finale, kann aber auf die gezeigte Leistung stolz sein. Zhaou holte sich anschließend auch den Titel, Konstantinidis war der einzige deutsche Starter, der eine Medaille gewann. Damit rückt er auch in den engeren Kreis für die Olympiaauswahl.

Im Interview äußert sich der Schnaitheimer zur aktuellen Situation und seinen Plänen.

Herr Konstantinidis, welche Ziele haben Sie sich für dieses Jahr gesteckt?

Eine Medaille auf der WM war ein Etappenziel. Nun kann ich in den A-Kader berufen werden und rechne auch damit. Wenn ich dann meine Form aufrechterhalten und sogar noch steigern kann, rückt eine Teilnahme bei den nächsten Olympischen Spielen in Aussicht. Dazu muss ich auf den Qualifikationsturnieren meine Punkte holen. Da ich nun die Qualifikation für diese Grand-Prix-Turniere besitze, ist das endlich machbar.

Wie sind die Verbindungen zum Heimatverein TSG Schnaitheim?

Das Training in meinem Heimatverein empfinde ich als eines der anspruchsvollsten, die ich kenne. Je nachdem, wie es der Terminkalender zulässt, komme ich bei der TSG vorbei und trainiere daher hier mit. Und ich bin nach wie vor Mitglied im Verein. Immerhin habe ich den Erfolg zum Großteil der TSG und insbesondere der Taekwondo-Abteilung zu verdanken. Zu meinen Trainern Franz Kämmerle und Olga Stenske, meinen Freunden im Verein und Heidenheim ist der Kontakt also noch sehr eng.

Und wie läuft es beim TSV Dachau?

Im neuen Verein sind die Rahmenbedingungen etwas besser als zu Hause. Alleine die zur Verfügung stehenden Trainingsräumlichkeiten für Taekwondo entsprechen der Hallengröße der Turn- und Festhalle in Schnaitheim. Dort gibt es fest ausgelegte Matten und Trainingsgeräte. Ein tägliches Training ist gewährleistet. Zudem ist, was ich bis jetzt feststellen konnte, eine größere Akzeptanz gegenüber Taekwondo gegeben. Hinzu kommt, dass der Bayerische Taekwondo-Verband den Leistungssportlern ein wesentlich professionelleres Umfeld und Unterstützungen anbietet.

Sind Sie verletzungsfrei?

Ja, mir geht es absolut gut und ich bin verletzungsfrei. Das ist auch eines meiner vorrangigen Ziele, wenn ich kämpfe.

Wie ist Ihre berufliche Situation?

Ich bin Sportsoldat in der Sportfördergruppe in Sonthofen und habe mein leidenschaftliches Hobby zum Beruf gemacht. Mit dem dritten Platz auf der WM erhalte ich eine Beförderung. Meine berufliche Karriere innerhalb der Bundeswehr ist derzeit gesichert.

Wie lange wollen Sie noch Taekwondo als Leistungssport betreiben?

Solange es geht. Das hängt letztendlich von meinen Erfolgen ab. Die Messlatte ist hier sehr hoch, dies ist aber auch ein guter Anreiz und treibt mich an. Die WM war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Die Atmosphäre in der Veranstaltungshalle war beeindruckend. Besonders, weil ab den Halbfinals die Kämpfe in eine Abendveranstaltung eingebaut waren. Die Halle war voll besetzt und via Fernsehen und Livestream wurden die Kämpfe weltweit übertragen. Die ganze Show war sensationell.