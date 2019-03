Schnaitheim bezwingt Aalen/Wasseralfingen klar mit 33:15.

Überraschend einfach und mehr als deutlich besiegten die Schnaitheimer Bezirksliga-Handballer die HG Aalen/Wasseralfingen. Der Tabellenvorletzte hatte in der Ballspielhalle nicht den Hauch einer Chance und so landete Schnaitheim einen hochverdienten 33:15- Kantersieg.

Aus einer sicheren Abwehr heraus und mit einem überragenden Robin Schmeißer zwischen den Pfosten setzen sich die Gastgeber nach gut fünf Minuten auf 4:1 ab. Der Aalener Treffer zum 4:2 in der siebten Minute sollte für die Gäste für längere Zeit der letzte Torerfolg sein.

Schnaitheim arbeitete in der Abwehr weiterhin gut und Schmeißer fischte so ziemlich alles weg, was noch an Würfen auf sein Gehäuse kam – darunter drei Siebenmeter und einen Tempogegenstoß. Im Angriff konnte Schnaitheim die Lücken konsequent nutzen. Dabei sorgten vor allem Nils Huber im Eins-gegen-Eins und Aaron Benz aus dem Rückraum für Torgefahr.

Das Schiedsrichtergespann verteilte in der Anfangsphase sehr schnell Zeitstrafen, was bei beiden Mannschaften mehr oder weniger Verwunderung auslöste. Während die Spielgemeinschaft zusehends mit den strittigen Entscheidungen der Unparteiischen haderte, ließ sich Schnaitheim davon nicht beirren. Über 8:2 baute die TSG den Vorsprung bis zur 22. Minute auf 11:2 aus. Erst in der 24. Minute gelang den Gästen wieder ein Treffer zum 11:3. Bis zur Pause hatte sich Schnaitheim einen hochverdienten Elf-Tore-Vorsprung erspielt (16:5).

Schnell nachgelegt

Nach der Pause sorgte die TSG mit zwei weiteren Treffern zum 18:5 schnell für klare Verhältnisse. In der 35. Minute gelang das 20:6, die von Personalsorgen geplagte Spielgemeinschaft hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Schnaitheim ließ die HG Aalen/Wasseralfingen auch keine Ergebniskosmetik betreiben, und so setzten sich die Grün-Weißen über 23:8 (39. Minute) nach einer Dreiviertelstunde zum 26:10 weiter ab. In der Schlussviertelstunde wurde die Schnaitheimer Abwehr dann ein wenig nachlässiger, hielt die Gäste aber letztlich bei nur 15 Gegentoren. Zudem konnten mit Jannik, Dogan, Lukas Früholz und Jonas Kohler - dem prompt auch zwei Gegenstoßtreffer gelangen - drei A-Jugendliche etwas Luft in der ersten Mannschaft schnuppern.

Nach diesem Auftritt kann die TSG selbstbewusst in die kommende Trainingswoche und natürlich auch ins anstehende Stadtderby beim HSB gehen.TSG: R. Schmeißer, Mruk, Dogan, Benz (8/1), Kraft (1), Bayer, Huber (6), Kohler (2), Sturm (2), Wagner (3), Aeugle (5), Früholz, Simon, L. Schmeißer (6/1)