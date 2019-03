Die Schnaitheimerinnen, die den Klassenerhalt sicher haben, mussten sich dem Tabellenzweiten deutlich geschlagen geben.

Eine erneute Niederlage kassierten die Landesliga-Handballerinnen der TSG Schnaitheim gegen den Tabellenzweiten Ebersbach/Bünzwangen.

Zwar ging die TSG durch einen Treffer von Susi Fischer in Führung, aber dies sollte die einzige in der Partie gewesen sein. In der torreichen Anfangsphase stand es nach drei Minuten 2:2. Nun zogen die Gäste aber über 3:5 und 4:9 bis zum 5:11 nach 13 Minuten davon.

Bei schnell vorgetragenem Tempospiel fand die TSG keinen Zugriff. Die Folge war eine Auszeit verbunden mit einer defensiveren Abwehreinstellung. Diese zeigte Wirkung. Über 8:14 bis zum 10:15 kamen die Grün-Weißen heran. Fischer und je zweimal Jasmin Hauke und Ines Mainka sorgten hier für die TSG-Treffer. Die Seiten wurden beim 11:16 gewechselt.

In Halbzeit zwei nahmen sich die Schnaitheimerinnen vor, eine Aufholjagd zu starten und sowohl im Angriff als auch in der Abwehr konsequenter zu agieren. Durch Treffer von der A-Jugendspielerin Sophie Wiedmann und Jasmin Hauke, mit sechs Treffern Schnaitheims effektivste Spielerin, konnten die Gastgeberinnen zweimal auf vier Tore verkürzen. 13:17 und 14:18 waren da die Spielstände.

Doch die HSG zog die Zügel wieder an und zeigte, warum sie in dieser Saison eine Spitzenmannschaft sind. Sehr flexibel im Angriff und mit einer stabilen Abwehr mit guten Torhütern konnte sie über 15:20, 17:24 bis zum 18:26 davonziehen. und spielte clever und routiniertr die Partie zu Ende.

Seit der Niederlage am vergangen Spieltag von Gerhausen in Wangen, steht fest, dass Schnaitheim den Klassenerhalt sicher hat und auch im nächsten Jahr wieder in der Landesliga spielen wird. Dies sollte für Mannschaft Motivation sein, um nächstes Wochenende beim Derby gegen die SHB und beim letzten Heimspiel gegen Bettringen, nochmals unbeschwert eine gute Leistung abzuliefern.

Kuch, Barth (4), Müller, Fischer (4), Grupp (1), Hauke (6), Jaus, Riehl (2), Diebold, Diedersdorfer, Wiedmann (4), Mainka (3)