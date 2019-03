Die TSG gewinnt das jederzeit faire Duell beim Heidenheimer SB mit 30:26.

Einmal mehr entschied die TSG Schnaitheim das brisante Stadtderby für sich, denn in einer lange Zeit hartumkämpften Partie konnte der HSB in der Schlussphase seine durchaus vorhandene Siegchance nicht nutzen. Dabei blieb trotz aller Rivalität alles im Rahmen des Erlaubten und auch auf den vollbesetzten Rängen herrschte erfreulich faire Stimmung.

Beide Teams taten sich im gesamten Spielverlauf in der Offensive erstaunlich schwer, so dass spielerische Höhepunkte nur ganz selten zu sehen waren. Die Gäste erwischten den besseren Start und auch ihr Torhüter Sebastian Mruk war gleich voll bei der Sache, sodass einige Gegenstöße – insbesondere über Oliver Aeugle – zum Erfolg führten.

Gäste mit besserem Start

Beim 5:7-Zwischenstand nahm Heidenheims Coach nach einer Viertelstunde die Auszeit und tatsächlich spielten die Hausherren danach ihre Angriffe etwas besser aus. Speziell Tobias Uhl deutete nun immer wieder seine Qualitäten als Anspieler an und so wurde endlich auch über außen erfolgreich agiert. Fünf Minuten vor Pause stellte Konstantin Mpouras aus dem Rückraum den 11:11-Ausgleich her, doch der HSB konnte seinen kleinen Lauf nicht fortsetzen. Stattdessen parierte TSG-Keeper Sebastian Mruk den Siebenmeter von Benjamin Hug und Oliver Aeugle sowie Lennart Schmeißer brachten die Gäste wieder mit zwei Toren zum 11:13 in Front.

Zur Pause war alles offen

Zur Pause war beim 14:15 noch alles offen und nach Wiederbeginn drückte insbesondere Schnaitheims Aaron Benz dem Spiel seinen Stempel auf und traf sicher aus dem Rückraum. Beim 14:17-Zwischenstand schienen die Schnaitheimer schon vorentscheidend davon zu ziehen, doch eine Aktion in der 38. Minute sollte noch einmal für Spannung sorgen.

Schmeißer sieht rot

Lennart Schmeißer scheiterte bei seinem Siebenmeter am Kopf und Arm des eingewechselten HSB-Torhüters Nicola Pinna, nach kurzer Rücksprache entschieden die Schiedsrichter auf eine rote Karte für den Schnaitheimer. Die Gastgeber nutzten konsequent die Verwirrung bei der TSG und gingen mit drei Toren in Folge sogar 20:19 in Führung (41.).

Dazu kam Markus Bosch im HSB-Gehäuse immer besser in die Partie. Allerdings spielten die Gastgeber in der Folgezeit ihre Angriff oftmals zu hektisch, dazu kamen zu viele Einzelaktionen und die Schnaitheimer kamen dementsprechend wieder ins Spiel zurück. Mit vier Toren in Folge durch Kevin Bayer, Aaron Benz, Nils Huber und Oliver Aeugle nutzten die Gäste die Schwächephase des Gegners konsequent aus und stellten auf 20:23 (44.).

Ausgleich zehn MInuten vor Schluss

Aber die Moral des HSB war weiterhin bewundernswert und beim 23:23 zehn Minuten vor dem Ende schien alles wieder offen. TSG-Trainer Jochen Ruoff fand in der folgenden Auszeit wohl die richtigen Worte, denn sein Team stand in der Folgezeit in der Abwehr wieder hochkonzentriert, dazu zeigte sich auch Torhüter Sebastian Mruk wieder in Topform.

Und ein TSG-Akteur sollte die Schlussphase so richtig prägen, denn mit Christopher Braumann trat der Matchwinner in Erscheinung, er traf viermal innerhalb kürzester Zeit, unter anderem mit einem sehenswerten Dreher. Spätestens nach dem 25:29 durch Braumann war die Partie 90 Sekunden vor dem Ende entschieden und am Ende durften sich die Grün-Weißen zu Recht von ihren zahlreichen Anhängern als „Derbysieger“ feiern lasssen.

HSB-Coach Bayram Somogyi zeigte sich dann auch etwas enttäuscht über die vergebenen Chancen in der Schlussphase: „Ganz klar, wir waren am Ende nicht clever genug, um das Spiel für uns zu entscheiden. Wir haben in dieser Phase zu viele einfache Fehler gemacht und den Gegner so wieder aufgebaut. Trotzdem war es ein insgesamt faires Derby mit einer tollen Kulisse und guten Schiedsrichtern.“

Schnaitheims Trainer Jochen Ruoff sprach hinterher von einem verdienten Sieg für seine Mannschaft: „Wir hatten insgesamt die bessere Spielanlage und haben uns trotz einiger Probleme in der zweiten Halbzeit doch noch durchgesetzt. Vor allem unsere ganz jungen Spieler finden erfreulicherweise immer besser in die Mannschaft.“