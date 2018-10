Königsbronn Schlusslicht hatte keine Chance

Königsbronn / Patrick Richardon

Die HSG gewinnt ihr Heimspiel dank starker Abwehr deutlich mit 25:15 gegen den 1. Heubacher HV.

Gegen den noch sieglosen Heubacher HV lag die HSG Oberkochen/Königsbronn nach gut zehn Minuten mit 4:2 in Front. Vor allem der guten Abwehr mit einem hervorragenden David Stanke im HSG-Tor war es zu verdanken, dass die Schwarz-Gelben ihren Vorsprung auf 11:5 nach 20 Minuten weiter ausbauen konnten.

Bis zur Halbzeit verteidigten die Hausherren weiterhin sehr engagiert und was dennoch auf das HSG-Gehäuse kam, parierte Youngster Stanke souverän. So ließ die HSG-Defensive lediglich sieben Gegentore in der ersten Halbzeit zu. Im Angriff agierten die Gastgeber sehr geduldig und erspielten sich auch in Unterzahl gute Möglichkeiten. Durch Treffer von Beimert und Lumpp baute die HSG den Vorsprung bis zur Halbzeit bereits auf 14:7 aus.

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber spielbestimmend. Die starke 3-2-1-Abwehr brachte Heubach zur Verzweiflung. Aus der Abwehr resultierten immer wieder Ballgewinne, die Lumpp und Rube zur 21:10-Führung zu nutzen wussten. Nachdem Stanke bereits den dritten Strafwurf der Heubacher vereitelte, erhöhte Engel aus dem Rückraum vorentscheidend auf 22:10 eine knappe Viertelstunde vor Schluss. In der Schlussviertelstunde schaltete die HSG merklich einen Gang zurück.

Damit geht die Berg- und Talfahrt der HSG weiter. Nach einer Niederlage konnte sie bislang dreimal das nachfolgende Spiel gewinnen. Am kommenden Samstag ist die Spielgemeinschaft zu Gast bei der TSG Schnaitheim (19.30 Uhr, Ballspielhalle).