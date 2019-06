Mit der Expert Golf Trophy hat beim Golf-Club Hochstatt ein Höhepunkt der Saison stattgefunden.

Mit der Expert Golf Trophy hat beim Golf-Club Hochstatt ein Höhepunkt der Saison stattgefunden. Die Turnierserie wird deutschlandweit in mehr als 40 Clubs ausgetragen, beim Golf-Club Hochstatt fand diese zum vierten Mal statt. 100 Teilnehmer seien dabei gewesen.

Die besten Ergebnisse des Tages brachten Henrik Schenk mit einer 68-Punkte- und seine Schwester Helen mit einer Parrunde ins Clubhaus. Beide verteidigten damit ihre Titel und sicherten sich das erste Brutto in der Damen- und Herrenkonkurrenz. Für beide bedeutete dies eine Einladung zum Deutschlandfinale nach Mallorca. Der 22-jährige Student Schenk konnte sich dort schon zwei Mal den Titel sichern und strebt eine Titelverteidigung an.

In der Nettoklasse A siegte Simon Stets mit 41 Nettopunkten vor Dr. Kai Gerlach (40 Nettopunkte) und Dr. Joachim Schön (39 Nettopunkte). Die Klasse B entschied Dr. Jürgen Müller (38 Nettopunkte) für sich. Das zweite und dritte Netto B erspielten sich Christian Pilgermayer (38 Nettopunkte) und Eduard Winter (37 Nettopunkte). Das erste Netto C ging an Kay Muras mit 44 Nettopunkten vor Karla-Tabea Abele (40) und Jutta Bauer (37 Nettopunkte).

Die Sonderpreise „Nearest to the Pin“ sicherten sich Roland Schaaf und Helen Schenk. Den „Longest Drive“ gewannen Peter Hupe und Susanne Pitz. Die Brutto- und Nettosieger freuten sich ebenfalls über eine Einladung nach Mallorca.