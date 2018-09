Heidenheim Sambo: Weltmeister und deutsche Meister im Trainerteam

Heidenheim / pm

Bei der HSB-Abteilung hat sich zu Beginn der neuen Saison einiges getan.

Seit 2006 wird Sambo als Sportart beim HSB angeboten. Seit 2015 engagiert sich die Abteilung in zahlreichen Projekten mit und für junge Flüchtlinge, Ende 2017 wurde beschlossen, die Zielgruppe zu erweitern. Durch die Angebote sollten nicht nur die Nachkommen der „Russlanddeutschen“, der einheimischen Kinder und Jugendlichen und von Flüchtlingen angesprochen werden, sondern auch die der Zuwanderer aus den osteuropäischen Ländern. In diesem Zusammenhang wurden neue Sportarten in das Programm aufgenommen und neue Trainer im Sambo-Team bestellt.

Neu im Trainerteam ist Juri Leu, ein sehr erfahrener Sambo- und Judo-Athlet aus einer moldauischen Sportlerfamilie. Sein Leben ist seit Kindesalter vom olympischen Gedanken geprägt, von klein auf wurde er dazu erzogen ein Spitzensportler zu werden. Als er zehn Jahre alt war, wurde er in einem Sportinternat für Judo und Sambo aufgenommen. So ist der heutige Schwarzgurtträger zehnfacher Judo-Landessieger und EM-Teilnehmer. Im Sambo gewann der heute 30-Jährige 2008 den Junior-Weltmeister-Titel. Sein Wissen gab Leu unter anderem an einen Olympiasieger im Judo weiter. Seit April 2018 ist er in Deutschland und seit Mai Trainer beim HSB.

Walentin Willhauk ist ein ehrenamtlicher Trainer, er kommt ursprünglich aus dem Brazilian Jiu-Jitsu, seine Spezialität ist Bodenkampf.

Juri Marker ist als Trainer für Fitness und Gesundheit für ergänzende Trainingseinheiten im Einsatz und als Sozialpädagoge für die Vermittlung sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche, welche zentrale Bedeutung für die Sambo-Abteilung und deren Angebote haben, sowie die Einzelfallhilfe außerhalb des Trainings.

Vladimir Berg Junior ist das jüngste Mitglied des Trainerteams, mit seinen 20 Jahren aber schon ein sehr erfahrener Kampfsportler. Seine Liste der sportlichen Erfolge ist sehr lang. Er war zum Beispiel mehrfacher deutscher Meister im Sambo und Combat Sambo. Neben seinen sportlichen Verdiensten verfügt Vladimir über sehr ausgeprägte soziale Kompetenzen und hat schon zu Grundschulzeiten eine Ausbildung als Streitschlichter gemacht.

Vladimir Lybko ist ein Spezialist für Kurash, Sambo und ehemaliger Bundesliga-Judokämpfer. Er hat als Athlet die Sportausbildung in der Sowjetunion genossen und bringt somit Erfahrungen „der alten Schule“ in die Abteilung mit ein.

Rizvan Abakarov ist ein Geflüchteter aus Dagestan, war Jahre lang als aktiver Sambokämpfer für die Sambo-Abteilung deutschlandweit unterwegs. Nach der Verletzung bei der deutschen Meisterschaft 2016 kann Rizvan nicht mehr am Wettkampfbetrieb teilnehmen, engagiert sich aber weiter hin ehrenamtlich als Hilfstrainer.

Vladimir Berg Senior ist ebenfalls ein verdienter und mit seinen 44 Jahren immer noch aktiver Sportler und mehrfacher deutscher Meister im Sambo.

Ab dem 10. September startet die Samboabteilung mit dem Training in die neue Season. Auch Kinder ab 6 Jahren können ein Probetraining im Voith-Sportzentrum absolvieren. Das Training findet mittwochs und freitags ab 17 Uhr, samstags ab 10 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es bei Sambo-Abteilungsleiter Eduard Marker per E-Mail: sambo@hsb1846.de