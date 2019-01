Sportlerwahl Sabine Krapf: Die unumstrittene Nummer eins

Kreis Heidenheim / Nadine Rau

Keiner hat die Sportlerwahl so oft gewonnen: Sabine Krapf, unumstrittene Nummer eins im Modernen Fünfkampf der 80er und 90er Jahre, denkt noch immer gerne an die Zeit in ihrer Heimatstadt Heidenheim zurück.

Schwimmen, laufen, schießen, fechten und reiten – Sabine Krapf konnte all das. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern jede Disziplin für sich richtig gut. So wurde die Heidenheimerin 1981 Vizeweltmeisterin im sogenannten Modernen Fünfkampf und stand von da an ganz oben in der Gunst der Zeitungsleser.

Sie gewann erstmals die Sportlerwahl, fünf weitere Jahre sollten folgen. „Das ist mit die schönste Auszeichnung, das ist etwas ganz Besonderes“, beschreibt die Sportlerin heute rückblickend. Mittlerweile lebt sie in Frankfurt und arbeitet für den Deutschen Olympischen Sportbund, bereist die Welt und organisiert die Entsendungen der deutschen Olympiamannschaften.

Ihre Siege einzuordnen wusste sie schon damals: „Ich hatte einerseits Konkurrenz im Bereich der Fechter, andererseits muss ich es relativieren, weil Heidenheim zwar damals eine große Sportstadt war, aber dennoch eine Kleinstadt bleibt.“ In der Wahrnehmung der Leser seien die internationalen Erfolge überdies immer bedeutungsvoller gewesen als andere. Mit der Teilnahme an einer Weltmeisterschaft habe sie automatisch einen großen Vorsprung gehabt. Deshalb traf sie 1987 auch die Entscheidung, sich nicht mehr zur Wahl aufstellen zu lassen. „Ich wollte nicht, dass das eine Seriennummer wird“, erklärt Krapf.

So wurde die Bühne nach sechs Jahren frei für Claudie Bee, eine Kunstradfahrerin aus Niederstotzingen. Auf Krapf verzichten musste die Sportlerwahl aber nicht länger als für dieses eine Jahr, von 1988 bis 1993 stand sie noch sechs weitere Male ganz oben auf dem Treppchen. „Zu selbstlos darf man dann auch nicht sein und ich habe mich immer so über diesen Preis gefreut“, so Krapf mit einem Augenzwinkern zu ihrer Entscheidung, sich dann doch wieder wählen zu lassen. Bei Publikumspreisen, so sagt sie, erhalte man die Anerkennung von Leuten, die man persönlich gar nicht kenne, die die Erfolge aber zu schätzen und einzuschätzen wüssten.

Das reizvolle daran sei, dass man den Ausgang der Wahl nur bedingt beeinflussen könne – ganz im Gegensatz zum Wettkampf. „Wenn es rein um die sportliche Leistung geht, habe ich alles selbst in der Hand und bekomme meine Anerkennung direkt im Anschluss. Bei der Sportlerwahl spielen auch Persönlichkeit und Sympathie eine Rolle, außerdem wird ein ganzes Jahr bewertet. Ich kann das nur bedingt beeinflussen und genau das macht es so spannend“, versucht die Sportlerin das Gefühl zu beschreiben.

Mit ihrer Euphorie für solche Preise steht sie übrigens nicht alleine da. „Ich kenne viele Sportler durch meine Arbeit und wenn eine solche Wahl ansteht, gehen sofort die Aufrufe im Internet los und alle fiebern total mit“, erzählt sie. Für Krapf spielt das heute keine Rolle mehr, sie selbst betreibt kaum noch Sport. Vor vier Jahren allerdings hat sie mit dem Golfen angefangen, einer Sportart, die sie in jungen Jahren gar nicht als solche beschrieben hätte. „Tatsächlich ist das ein genialer Sport“, findet die gebürtige Heidenheimerin heute.

Dass ihre damalige Leidenschaft, der Moderne Fünfkampf, heute weder in Heidenheim noch deutschlandweit vorangetrieben wird, hält sie für bedauernswert: „Das tut mir richtig weh.“ Alles stehe und falle aber mit entsprechenden Personen und Förderstützpunkten, von denen es heute nicht mehr viele gebe. Obendrein fehle der Nachwuchs. „Das liegt an der Komplexität und daran, dass man so viel spezifisches Training braucht. Wenn das jemand macht, dann eben nicht als Hobby, sondern als Leistungssport.“