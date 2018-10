Neckarweihingen Ringer-Verbandsliga: TSV Herbrechtingen musste sich geschlagen geben

Neckarweihingen / Alwin Reimer

Die TSV Herbrechtingen konnte gegen den Tabellenführer KSV Neckarweihingen wie befürchtet nur wenig ausrichten und musste sich mit 11:20 geschlagen geben.

Es kam so, wie es kommen musste: Beim Spitzenreiter in Neckarweihingen, dem Titelanwärter Nummer eins, kassierte die TSV Herbrechtingen eine 11:20-Niderlage. Die Herbrechtinger traten dort als Außenseiter an und mussten auf den verletzten Mihai Vranceanu verzichten, trotzdem hatten sie auf ein knapperes Resultat spekuliert.

Nichtsdestotrotz gab es einzelne Begegnungen auf sehr hohem Niveau für die Zuschauer anzusehen.

Derzeit großartig in Form ist bis 57kg Freistil Muhammed Tasdelen (TSV), der immer wieder mit vorgetragenen Beinangriffen gegen den hoch aufgeschossenen Emre Sagir punktete. Schon in der dritten Minute war der 16:0-Techniksieg des TSVlers in trockenen Tüchern.

Christoph Krämer (TSV) stand bis 130 kg greco dem KSV-Leader Radu Hohberg, in der Liga kaum besiegt, gegenüber. Der Gastgeber wartete im ersten Durchgang auf den angeordneten Bodenkampf, in dem er den TSVler gnadenlos zum 15:0-Technik-Erfolg im Parterre durchdrehte. Bis 61 kg ließ die TSV den Routinier Johann Penner (KSV) leer laufen.

Leidenschaftlicher Kampf

Die Begegnung bis 98 kg Freistil zwischen dem Herbrechtinger Kristof Wittmann, derzeitiger ungarischer U23-Meister, und dem Polen Przemyslaw Maczak, war ein Höhepunkt für die Zuschauer: Beide Kontrahenten kämpften leidenschaftlich. Wittmann geriet nach einem Beinangriff in Rückstand, doch dann brummte er seinem Gegner mit Schleudern wie aus dem Bilderbuch zwei „Geräte“ auf – und verwandelte den Rückstand in eine 8:2-Führung.

Im zweiten Durchgang war der Ungare kampfbestimmend und baute das Ergebnis aus. Er kratzte sogar am Team-Dreier (ab acht Punkten Differenz), doch mit einer Mattenrand-Wertung konnte der Pole diesen noch abwenden. Den großartigen 10:3-Punktsieg Wittmanns verhinderte er indes nicht.

Die Gäste kamen so auf 6:8 heran. Doch mit Safet Hyumyum Ferad brachten die Hausherren bis 66 kg Freistil ihr zweites internationales Ass auf die Matte, der Bulgare war 1999 sogar Vizeweltmeister. Der 16-jährige Johannes Renner (TSV) versuchte sich zu wehren und schaffte es zumindest ein- bis zweimal, sich aus der Zwangslage herauszuwinden.

Doch nach einem Beineinsteiger in Minute drei gab es kein Entrinnen mehr. Ferad war damit Schultersieger und baute den Pausenstand auf 12:6 aus.

Bis 86 kg greco legte Riccardo Caricato (TSV) gegen Ivaylo Hadzhiev nach zwei schönen Aktionen mit 6:0 vor. Bei einer Konteraktion verletzte sich der Hausherr und musste aufgeben. Die TSV kam auf 10:12 heran.

Kurz wurde es eng

Als die Begegnung knapp wurde, brachten die Gastgeber bis 71 kg greco den ausgebufften Neculai Mihai auf die Matte, der die Griffansätze von Rico Strubel eiskalt konterte. Der 11:0-Punktsieg der KSV-Ikone fiel am Ende trotzdem etwas zu hoch aus. Pech hatte Marcel Strubel (TSV) bis 80 kg Freistil, als er gegen Beat Schaible einen Beinausheber startete, sein Gegner diesen Versuch aber mit einem Übersteiger zum raschen Schultersieg geschickt ausnutzte.

David Dobre (TSV) musste bis 75kg Freistil gegen Alexander Jakob antreten, ein Duell, in dem Freistil auf Spitzenniveau geboten wurde. Der TSVler erwies sich als der aktivere Ringer und nutzte zwei Aktivitätszeiten zum 2:0-Punktsieg.

Abschließend rangen bis 75kg greco Eduard Kruse (TSV) und Benedikt Glock. Eine Mattenrandwertung ging an den Gastgeber, ansonsten kämpften beide ebenbürtig. Auf jeder Seite fiel ein Passivitätspunkt an und somit ging die Begegnung hauchdünn mit einem 2:1-Punktsieg an die Hausherren, die am Ende 4:6 Einzelsiege verbucht hatten.

Das Derby Herbrechtingen gegen Nattheim steht an

Weiter geht's für die TSV Herbrechtingen mit einer „englischen Woche“, in der zwei Heimkämpfe nacheinander anstehen.

Am Mittwoch, 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit), empfangen die Herbrechtinger ab 17 Uhr den derzeit noch sieglosen TSV Münster. Ein Sieg der Hausherren ist dem Verein zufolge Pflicht, um in der Tabelle nicht noch weiter nach unten zu rutschen.

Am Freitag, 5. Oktober, steigt dann ab 20.30 Uhr das Derby gegen die TSG Nattheim. Muhammed Tasdelen, der von Nattheim nach Herbrechtingen gewechselt ist, trifft so auf seinen ehemaligen Verein. Marius Oechsle kommt indes aus der Herbrechtinger Jugend und ringt jetzt in Nattheim.

Die Derbys sind für beide Vereine immer ein Höhepunkt der Saison und ein Zuschauermagnet: Mehr

als 500 Besucher waren schon dabei.