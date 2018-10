Ringen Ringer der TSG Nattheim sichern sich mit Sieg Tabellenplatz zwei

Nattheim / David Merkle

Nach dem deutlichen 26:10-Sieg gegen Schlusslicht Münster sind die Ringer der TSG Nattheim nun Zweite in der württembergischen Verbandsliga.

Allein der KSV Neckarweihingen liegt nach diesem Wochenende in der Tabelle der Württembergischen Verbandsliga noch vor den Ringern der TSG Nattheim. Diese konnten sich am Samstag in der heimischen Ramensteinhalle mit einem Gesamtergebnis von 26:10 gegen den TSVgg Münster durchsetzen. Kampfrichter bei den sieben Siegen und drei Niederlagen im griechisch-römischen bzw. Freistil war Bernd Brosch.

Erstmals in der ersten Mannschaft zum Einsatz kam Mohammad Sadiqi im Freistil bis 57 kg. Obwohl Sadiqi erst seit einem Jahr ringt, konnte er gegen Florin Cutitaru im Standkampf gut mithalten. In der Bodenlage hatte der TSGler allerdings gegen die starken Durchdreher seines Gegners keine Chance und verlor 0 zu 16.

Im Freistil bis 66 kg stand Martin Maurer für Nattheim auf der Matte. Von der zappeligen Ringweise seines Gegners Mohammad Reza Rezaie ließ er sich nicht beeindrucken und ging schnell in Führung. Mit einem souverän ausgeführten Beinangriff sowie diversen Durchdrehern in der Bodenlage schraubte er sein Punktekonto weiter nach oben und gewann am Ende vorzeitig. Ebenso erging es Tobias Kuhn im Freistil bis 80 kg. Ihm gelang es, mit einem Konter gegen Oskar Benzenhöfer in Führung zu gehen. Der holte mit einem Konter seinerseits zwar den Ausgleich, musste sich aber in der zweiten Kampfrunde nach Kuhns Spezialgriff, dem Nackenhebel, geschlagen geben.

Sechs Minuten Kampfzeit benötigte Marius Oechsle im Freistil bis 75 kg, um Daniel Gleich zu besiegen. Mit immer wieder schönen Beinangriffen hielt der TSGler seinen Gegner in Schach bis er schließlich als Punktsieger die Matte verließ. Einen tollen Freistilkampf (bis 98 kg) zeigte auch Julian Fauth, der sich vor allem dank seiner Beinschrauben in der Bodenlage gegen seinen Kontrahenten Pascal Späth als Überlegenheitssieger durchsetzte.

Disqualifizierter Gegner

Besonders erfolgreich im griechisch-römischen Stil bis 61 kg rang Akif Sen. Schon mit der ersten Aktion legte er seinen Kontrahenten Victor Coelho auf beide Schultern legen und gewann vorzeitig. Bis 71 kg hatte Bernhard Amann den Münsteraner Jan Greifelt als Gegner. Nach einer recht ausgeglichenen ersten Runde machte Amann in der zweiten Druck und versuchte er seinen Gegner auszuheben. Dieser konnte sich nur mit Beinarbeit wehren. Da diese im griechisch-römischen Stil aber verboten ist, gab es die erste Verwarnung, auf die wenig später die zweite folgte – und damit laut Regelwerk die Disqualifizierung. Somit siegte Amann.

Zwei Niederlagen mussten allerdings die Ringer bis 75 und 86 kg einstecken. Zum einen war es Jürgen Hartung, der sich bei hohem Ringtempo gegen Panagiotis Macris mit einen knappen Punktsieg geschlagen geben musste. Zum anderen verlor Julian Michler gegen den zehn Kilo schwereren Eric Vogt durch technische Überlegenheit. Michler fand in der Bodenlage kein Abwehrmittel gegen die starken Durchdreher des Gegners.

Dafür siegte in der Kategorie bis 130 kg Robert Ersek. Mit einem schnellen Armzug ging er gegen den 27 Kilo schwereren Münsteraner Timo Schulz in Führung und wurde vorzeitiger Schultersieger.

Zum nächsten Kampftag am Samstag, 20. Oktober, werden die Ringer aus Hardt in der Ramensteinhalle erwartet.