Herbrechtingen Ringen: Krämer stellt Weichen auf Sieg

Herbrechtingen / Alwin Reimer

Herbrechtingen siegt 22:12 in Korb und erwartet Samstag den AC Röhlingen. Nattheim hat den SC Korb zu Gast.

An Allerheiligen gelang den Verbandsliga-Ringern der TSV Herbrechtingen über eine eindrucksvolle Teamleistung beim bislang punktgleichen SC Korb ein auch in dieser Höhe verdienter 22:12-Auswärtssieg.

Den Schlüssel zu dieser am Ende doch klaren Sache lieferte bereits im vierten Kampf bis 98 kg Christoph Krämer, der gegen Daniel Mezger nicht nur einen 0:9-Rückstand wettmachen, sondern seinen Gegner auch noch schultern konnte.

Des weiteren punkteten Muhammed Tasdelen (bis 57 kg kampflos), Alexandru Petcu (bis 61 kg) und Mihai Vranceanu (bis 71 kg) mit Schultersiegen, bis 75 kg/B David Dobre mit einem 15:0-Technikerfolg sowie bis 86 kg Markus Waldenmayer mit einem 5:2-Punktsieg.

Eduard Kruse unterlag in der Spitzenbegegnung Pierre Morhardt lediglich mit 5:6 Punkten. Andreas Eng (bis 75 kg/A) musste seinen Kampf mit 4:17 Punkten abgeben. Lars Strauß unterlag bis 80 kg dem württembergischen Meister Felix Rohrwasser durch Disqualifikation und Tuncay Yildiz (bis 130 kg) wurde vom Ex-Bundesliga-Ringer Jozef Jaloviar auf Schultern besiegt.

Am Samstag haben die beiden Verbandsligisten aus dem Kreis Heidenheim jeweils Heimrecht. Die TSV Herbrechtingen trifft um 20 Uhr in der Oskar-Mozer-Halle auf den Tabellennachbarn AC Röhlingen (beide je 8:10 Punkte). Die TSG Nattheim (Platz 3) hat in der Ramensteinhalle (19.30 Uhr) den SC Korb (Platz 8).