Das Karl-Heinz-Buchter-Gedächtnisturnieres der KG Baienfurt, ausgerungen in der freien Stilart, brachte für den Ringernachwuchs aus dem Landkreis trotz starker Konkurrenz beachtenswerte Erfolge. Die Königsbronner demonstrierten bei zwölf Teilnehmern zudem in der Breite durch eine Reihe von Spitzenplätzen einmal mehr einen auffälligen Teamgeist und belegten in der Teamwertung wie im Vorjahr den dritten Platz im Feld von 25 Vereinen.

Die TSV Herbrechtingen hatte sechs Jugendliche am Start, konnte sich vier Mal aufs Podest ringen und vereinnahmte mit diesem kleinen Aufgebot im Ranking einen guten Mittelplatz. Die Nattheimer Jugend stellte sich mit zwei Teilnehmern der Herausforderung in den Kombi-Altersklassen. Beide verfehlten das Treppchen nur knapp.

Aus der Ergebnisliste:

A/B-Jugend:

Bis 51 kg: 3. Noah Honold (SVH Königsbronn)

Bis 55 kg: 2. Mika Widmann (SVH); 3. Jean-Pierre Lumpp (SVH)

Bis 57 kg: 3. Jamin Kallwass (SVH)

Bis 69 kg: 3. Ben Hetze (SVH)

B/C-Jugend:

Bis 44 kg: 5. Colin Bräuning (TSG Nattheim)

Bis 51 kg: 2. Joah Kallwass (SVH Königsbronn)

Bis 54 kg: 1. Sotirios Chochlionis (TSV Herbrechtingen)

Bis 58 kg: 2. Sebastian Kuralesov (TSV)

C/D-Jugend:

Bis 30 kg: 3. Maddox Trcol (SVH Königsbronn)

Bis 31 kg: 4. Jonathan Frey (TSG Nattheim)

Bis 38 kg: 2. David Buryak (SVH)

Bis 41 kg: 4. Naveen Kallwass (SVH)

Bis 53 kg: 2. Leon Kuralesov (TSV Herbrechtingen);

Bis 57 kg: 3. Walter Marsall, 4. Andreas Marsall (beide SVH)

E-Jugend:

Bis 22 kg: 1. Aris Chochlionis, 2. Raphael Beck (beide TSV Herbrechtingen)

Bis 34 kg: 2. Lennox Zierlinger (SVH Königsbronn)

Bis 43 kg: 1. Lyan Rul (TSV)