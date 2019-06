Der 53-Jährige hat mit null Fehlern und einer Zeit von 35.53 Sekunden das Stechen für sich entschieden.

Wolfgang Arnold vom RFV Ehestetten ist in Heidenheim schon öfter angetreten, für den ersten Platz hat es beim Großen Preis, der Springprüfung Klasse S**, aber nie gereicht. Bis Sonntag. Der 53-Jährige hat mit null Fehlern und einer Zeit von 35,53 Sekunden das Stechen für sich entschieden. In der Dressurprüfung Klasse S** hat Ann-Cathrin Rieg vom RC Badhof-Bad Boll auf Beyonce gewonnen. Auch einige Lokalmatadore erkämpfen sich am Wochenende Platzierungen. Ein ausführlicher Bericht folgt.

Aus der Ergebnisliste:

Dressur:

Reitpferdeprüfung: 8. Theresa Mayer (RFV Sontheim Unteres Brenztal/I am heritage) Wertnote 6.9

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Vanessa Prietz (RG Kleinkuchen/Quentin 159) 7.5; 5. Ina-Katrin Schmid (RSG Dettinger Alb/Lexandra) 6.7

Dressurprüfung Kl. A*: 1. Patricia Meinecke (RFV Giengen/Don Novell) 7.6

Dressurprüfung Kl. A*: 1. Marie Ziegler (RSG Ugenhof/Fürst Viva la Vida) 7.8;

2. Dorothee Stutzmiller (RFV Aufhausen/Fürst Hohenlohe) 7.5; 3. Lisa Wannenwetsch (RFV Aufhausen/Dilana) 7.4; 4. Babette Opalla (RSG Ugenhof/Monte Miro) 7.3; 7. Claudia Ziegler (RSG Ugenhof/Day of Thunder 3) 7.0; 7. Philippa Rech (RV Heidenheim/Legolas 200) 7.0

Dressurprüfung Kl. L* - Tr.: 1. Bärbel Brugger (RFV Sontheim Unteres Brenztal/Del Piero 22) 7.5; 3. Felicitas Binder (RSG Dettinger Alb/Bünteeichen Navito) 7.3; 5. Patricia Meinecke (RFV Giengen/Don Novell) 7.1; 7. Dorothee Gseller (RFV Königsbronn/Benito 186) 7.0

Dressurprüfung Kl. L**: 1. Stefanie Neun (RFV Aufhausen/Rigoletto 184) 7.8; 2. Jana Frosch (RFV Aufhausen/Florida 130) 7.5; 8. Dorothee Gseller (RFV Königsbronn/ Charly Brown 248) 6.6

Springen:

Springpferdeprüfung Kl. A** Abt. 1: 2. Verena Karle Costa (RSG Dettinger Alb/Janneke) 8.2

Springpferdeprüfung Kl. A** Abt. 2: 1. Ricardo Karle Costa (RSG Dettinger Alb/Kingsley 17) 8.5

Springprüfung Kl. L Abt.3: 3. Carla Schweizer (RV Heidenheim/Lindos van’t Oudbos) 53,33 sec.; 4. Carla Schweizer (RV Heidenheim/Icarus Z) 54,23; 5. Jana Klapczynski (RFV Niederstotzingen/Candlelight 32) 55,39 sec.

Springprüfung Kl.L Abt. 2: 8. Ella Peplawska (RFV Königsbronn/Philippos 5) 58,19 sec.

Springpferdeprüfung Kl. L Abt. 2: 4. Uwe Eberhardt (RSG Dettinger Alb/Grenacke) 8.1; 7. Ricardo Karle Costa (RSG Dettinger Alb/Claud 3) 7.8

Springprüfung Kl. M* Abt. 1: 3. Carla Schweizer (RV Heidenheim/Atlantis 191) 62,39 sec.

Springprüfung Kl. M* Abt. 2: 6. Uwe Eberhardt (RSG Dettinger Alb/Quanja 2) 64,73 sec.

Springprüfung Kl. M* Abt. 3: 3. Jana Klapczynski (RFV Niederstotzingen/Chantino) 62,93 sec.; 5. Philipp Huber (RFV Königsbronn/Graciella 57) 64 sec.

Stilspringprüfung Kl. A*: 3. Lea Schönsee (RFV Steinheim/Conte de Revel) 8.0; 5. Andree Danzer (RFV Burgberg/Chuck D) 7.7; 6. Josephine Pahnke (RFV Niederstotzingen/General Lee 10) 7.5

Stilspringprüfung Kl. A*: 1. Lara Gerhard (RFV Sontheim/Amore Mio 20) 8.4; 3. Briska Berres (RG Kleinkuchen/Coeur de Cheval) 7.9

Punktespringprüfung Kl. L. Abt. 1: 1. Carla Schweizer (RV Heidenheim/Icarus Z) 45,10 sec.

Punktespringprüfung Kl. L. Abt. 2: 5. Andreas Koch (RFV Niederstotzingen/Lacordelli) 50,85 sec.; 7. Andree Danzer (RFV Burgberg/Chuck D) 52,57 sec.

Springprüfung Kl. M* Abt. 1: 6. Tim Honold (RSG Dettinger Alb/Lacrosse 10) 64,09 sec.

Springprüfung Kl. M* Abt. 1: 6. Caroline Roske (RFV Giengen/Boyscout) 62,72 sec.

Springprüfung Kl. M* Abt. 2: 5. Carla Schweizer (RV Heidenheim/Atlantis 191) 61,44 sec.

Springpferdeprüfung Kl. M*: 4. Uwe Eberhardt (RSG Dettinger Alb/Diabella Rose) 8.0; 8. Ricardo Karle Costa (RSG Dettinger Alb/Claud 3) 7.7

Ergebnisse von Freitagabend und von Samstag:

Aus der Ergebnisliste

Springen:

Springprüfung Kl. A** Abt. 1: 4. Stefanie Scharpf-Mack (RSG Dettinger Alb/Call me Jack) 45,28 sec; 5. Pauline Huber (RFV Königsbronn/Avatar Blue) 46,96 sec

Springprüfung Kl. A** Abt. 2: 6. Felicitas Binder (RSG Dettinger Alb/Chirita) 49,59 sec.

Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. M* Abt. 1: 3. Uwe Eberhardt (RSG Dettinger Alb/Quanja 2) 56,18 sec.; 6. Carla Schweizer (RV Heidenheim/Lindos van’t Oudbos) 59,60 sec.

Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. M* Abt. 2: 8. Jana Klapczynski (RFV Niederstotzingen/Candlelight 32) 61,65 sec.

Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M**: 5. Tim Honold (RSG Dettinger Alb/Lacrosse 10) 37,16 sec.

Stilspringprüfung Kl. L: 8. Jana Klapczynski (RFV Niederstotzingen/Candlelight 32) 7,8

Stilspringprüfung Kl. L: 2. Stefanie Scharpf-Mack (RSG Dettinger Alb/Call me Jack) 7,7

Stilspringprüfung Kl. L: 2. Carla Schweizer (RV Heidenheim/Icarus Z) 8.3

Stilspring-WB – ohne erlaubte Zeit: 1. Diana Rech (RV Heidenheim/First Delight) 7.5

Dressur:

Dressurprüfung Kl. M*: 3. Catharina Hummel (RV Dettingen am Albuch/El-Sombrero) 671.50

Dressurreiterprüfung Kl. A: 2. Lisa Wannenwetsch (RFV Aufhausen/Dilana 10) 7.3; 4. Viktoria Gugelfuß (RFV Niederstotzingen/Luciano 272) 7

