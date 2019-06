Phil Schmauder war in Heidenheim erstmals für die Gestaltung des Platzes verantwortlich.

Er war morgens vor der ersten Prüfung da und war abends einer der Letzten, die noch auf dem Reitplatz zugange waren. Vier Tage lang. Nein, Phil Schmauder baut Parcours nicht beruflich – es ist lediglich sein Hobby.

„Dieses Jahr artet es ein bisschen aus“, sagt er schmunzelnd, ist er schließlich an vielen Wochenenden bei Turnieren im Einsatz. Der Höhepunkt, eine baden-württembergische Meisterschaft, steht auch noch an. „Das hätte ich nicht erwartet, dass ich noch vor meinem 30. Geburtstag bei solchen Turnieren tätig sein darf“, erzählt der 29-Jährige.

Phil Schmauder aus Grafenberg hat eigentlich einen Bürojob auf dem Schrottplatz. Seit neun Jahren baut er in seiner Freizeit Parcours, das sei immer sein Traum gewesen. „Bei mir in der Familie reitet zwar niemand außer mir, aber ich war als Kind oft zuschauen und das hat mich sofort gereizt“, beschreibt er. Heute habe er zwar ein gutes Pferd, allerdings zu wenig Zeit, um selbst noch viel zu reiten.

Seine Konzentration gilt den Parcours. Die Anzahl und die Höhe der Hindernisse, erklärt er, seien ihm vorgegeben. In der Linienführung, der Anordnung und der Gestaltung der Sprünge sei er aber recht frei. Gestaltung der Sprünge meint, ob Schmauder die Höhe durch mehrere Stangen, Planken oder auch sogenannte Unterbauten wie Schmetterlinge erreicht. Gemeinsam mit seinem Assistenten achtete er zudem darauf, dass der Parcours „harmonisch zu reiten“ und „den Kunden angemessen“ ist.

Entscheidend seien laut Schmauder oft Feinheiten. Zwar messe er mit dem Maßband die Höhe der Hindernisse ab, manche stünden aber bergauf, manche bergab. In Heidenheim gelte es zudem, einen Busch und einen Teich zu berücksichtigen.

Als der 29-Jährige mit dem Bauen angefangen hat, so berichtet er, wollte er jede Prüfung vor dem Wettkampf parat haben. „Davon bin ich mittlerweile abgerückt“, räumt er ein. Denn vor Ort würde sich doch viel ändern. So entstand der Parcours für den großen Preis nicht etwa vor Wochen, „sondern am Samstag“, so Schmauder locker.