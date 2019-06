Themen in diesem Artikel Unwetter

Gewitter, Platzregen, Hitze: Die Reiter an der Römerstraße hatten an den vergangenen Tagen mehr als einmal zu kämpfen. Umso beeindruckter war Organisatorin Barbara Maier von den gezeigten Leistungen.

Pfützen und Schlamm sind, gelinde gesagt, nicht gerade die beste Voraussetzung für eine Dressurprüfung. Der Platzregen am Samstag war daher für die Teilnehmer des Reitturniers eine kleine Katastrophe. Dennoch: Die Reiter bewiesen, dass ihre Pferde trotz Pfützen Dressur können. „Das war großer Sport“, zollte Organisatorin Barbara Maier den vielen angereisten Sportlern ihren Respekt. Der einzige Wermutstropfen: „Durch das Unwetter waren es weniger Starter als geplant.“

Der Hauptplatz, auf dem die Springprüfungen stattgefunden haben, schluckte das Wasser indes wie nichts. Nur einen Tag später musste dieser schon wieder bewässert werden. Ein Problem blieb trotzdem noch, weil einige der Fahrzeuge, mit denen die Reiter angereist waren, nicht mehr aus dem Dreck zu kriegen waren. „Zum Glück haben wir noch mehr Helfer, die wir im Notfall anrufen können“, so Maier. Mit vereinten Kräften sei auch dieser Kraftakt geglückt.

Von Regen war am Sonntag keine Spur mehr. Viele Zuschauer fanden den Weg an die Römerstraße und die Reiter bereiteten sich auf die schwersten aller ausgeschriebenen Prüfungen des Turniers vor: die Springprüfung Klasse S mit Stechen** sowie die Dressurprüfung Klasse S**. Die Reiter aus dem Kreis hatten zu diesem Zeitpunkt schon ihren Dienst getan und bei etlichen Prüfungen Erfolge erzielt.

Die goldene Schleife sicherte sich auf dem Dressurviereck Ann-Cathrin Rieg vom RC Badhof-Bad Boll. Nach der Siegerehrung auf dem Hauptplatz und einer Ehrenrunde der platzierten Dressurpferde („Auf geht’s Mädels, noch eine Runde, so viel Platz habt ihr sonst nicht“, tönte es aus den Boxen) erwarteten alle gespannt das Duell der Springreiter auf höchstem Niveau.

Zwei Pferde im Rennen

Im Stechen legte Wolfgang Arnold vom RFV Ehestetten auf Camilla vor. Fehlerfrei, 36,88 Sekunden. Aber Remo Allgäuer vom RV Reute war besser. Fehlerfrei, 35,72 Sekunden. Ein Glück für Arnold, dass er noch ein zweites Pferd ins Rennen schicken konnte – Claire. Gespannte Stille auf der Reitanlage, Arnold nahm Hindernis um Hindernis, und Arnold war schneller. Am Ende standen 35,53 Sekunden auf der Uhr.

„Claire ist eben ein bisschen pfiffiger“, begründete der 53-Jährige, der reitet, seit er 16 Jahre alt ist. Schon mit seinem ersten Pferd sei er auf dem Platz volles Risiko gegangen, beim zweiten Anlauf dachte er nur noch: „Mach, so schnell es geht.“

Bei Lokalmatadorin Carla Schweizer war die Motivation für das Reitturnier eigentlich eine andere. „Mein Plan war es, schöne Runden zu reiten, und vielleicht hier und da mal platziert zu sein“, erzählte die 19-Jährige nach ihrem Einsatz über drei Tage mit drei Pferden. So oft unter den ersten sieben zu landen, war dann „besser als erhofft“. Vor heimischem Publikum Prüfungen zu absolvieren, finde sie viel schwieriger, weil sie jeden kenne: „Ich will ja zeigen, was ich kann.“ Jetzt bekämen ihre Pferde erst mal eine wohlverdiente Pause. Und die Pläne für die Zukunft? „Vielleicht kann ich dieses Jahr oder ansonsten im nächstem schon ein S-Springen reiten.“

Sieben Richter bewerteten

Über die Platzierungen entschieden haben beim Turnier sieben Richter. Beim Springreiten saßen je zwei Richter oben im Turm und einer hat bei den Vorbereitungen zugesehen, bei der Dressur saßen je drei Richter in den Häusern, ein weiterer hat auch hier die Vorbereitungen betreut. „Es muss schließlich alles regelkonform ablaufen“, so Dieter Melwitz, einer der sieben.

Beim Springreiten, erklärt er, fuße die Beurteilung je nach Prüfungsart auf verschiedenen Punkten. Wie sitzen die Reiter auf ihrem Pferd? Wie wirken sie auf ihr Pferd ein? Halten sie die Zeit ein? Machen sie einen Fehler beim Parcours? Bei den Springpferdeprüfungen für junge Pferde liege das Augenmerk auf dem Pferd. Wie springt es? Wie lässt es sich kontrollieren? „Dafür braucht man viel Erfahrung“, betont Melwitz.

Von ihrer Erfahrung profitiert haben auch einmal mehr Barbara und Karlheinz Maier, die dieses Jahr vor allem mit den Zuschauerzahlen am Donnerstag und am Sonntag zufrieden waren. „Es könnte alles einfach sein“, scherzte Barbara zwar hinsichtlich des Regens. Aber dann gäbe es ja nichts zu erzählen.

