Vom 20. bis zum 23. Juni steht die Reitanlage an der Römerstraße ganz im Zeichen des Pferdesports.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bei 37 ausgeschriebenen Prüfungen sind mehr als 1700 Anmeldungen für das Heidenheimer Reitturnier ins Haus geflattert – 2018 waren es noch um die 350 weniger. Die Turnierleiter Barbara und Karlheinz Maier vom gastgebenden Verein RV Heidenheim sind damit vor Beginn des Turniers schon mal sehr zufrieden. Knapp 500 Teilnehmer und damit noch mal fast 100 mehr als im vergangenen Jahr werden ab Donnerstag, 20. Juni, über vier Turniertage verteilt mit mehr als 1200 genannten Pferden an den Start gehen. Wie kommt’s?

„Wir haben die Prüfungen dieses Jahr sehr offen ausgeschrieben, es werden also weniger Reiter durch Vorgaben von vornherein ausgeschlossen“, erklärt Barbara Maier, die sich auch noch an Turniere erinnert, bei denen weit über 2000 Anmeldungen vorgelegen haben. Dafür allerdings bräuchte man einen weiteren Turniertag – und das kostet.

Jetzt also bleibt es bei vier Turniertagen, die Prüfungen fangen allerdings zum Teil morgens um sieben an. „Sonst wären wir nie fertig geworden. Wir müssen auch an unsere Helfer denken, die abends für den nächsten Tag umbauen müssen“, so Maier. Helfer gebe es locker zwischen 60 und 80.

Beim Turnier sind im Springen 23 Leistungsprüfungen von Klasse A* für die Einsteiger bis zur Klasse S** für die routinierten Springreiter ausgeschrieben. Vier Prüfungen davon sind Springpferdeprüfungen, also Basis- und Aufbauprüfungen für vier- bis siebenjährige Nachwuchsspringpferde.

Das Angebot für Springpferdeprüfungen haben die Verantwortlichen auf vier reduziert, dafür wurden im Einsteigerbereich zusätzlich zwei Prüfungen ausgeschrieben. Anfänger und Einsteiger können heuer ihr Können in einem E-Springreiterwettbewerb und drei Springprüfungen der Klasse A unter Beweis stellen.

Es wird eine Youngster-Tour für sieben- und neunjährige Springpferde bis zur Klasse S* angeboten und vier S-Springen, deren Höhepunkt am Sonntag stattfindet: die Springprüfung Klasse S** mit Stechen – der Große Preis der Stadt Heidenheim.

In Heidenheim wird zudem eine Qualifikation zum Nürnberger Burgpokal der Junioren-Springen ausgetragen, eine Stilspringprüfung der Kl. M* für Nachwuchsspringreiter bis 16 aus Baden-Württemberg.

In der Dressur gibt es drei Basis-und Aufbauprüfungen, das sind zwei Dressurpferdeprüfungen für vier- bis siebenjährige Nachwuchspferde, sowie eine Reitpferdeprüfung für drei- und vierjährige Pferde, die in Gruppen bis zu drei Pferden unter dem Reiter und an der Hand im Schritt, Trab und Galopp von den Richtern bewertet werden.

Die sieben- bis neunjährigen Dressurpferde können ihr Talent in einer M**-Dressur- sowie in einer S*-Dressurprüfung auf Trense geritten zeigen.

Am Samstagnachmittag starten die Dressurkönner in der Dressurprüfung Kl. S* Prix St. Georges und am Sonntagnachmittag bildet die Dressurprüfung S** Intermediaire I den Höhepunkt des Turniers auf dem Dressurviereck. Viele andere Dressurprüfungen, vom Reiterwettbewerb für die jüngsten Reiter über A-und L-Dressuren bis zur M*-Prüfung, vervollständigen das Programm auf dem Dressurviereck.

Chance für Unerfahrene

Für die jüngsten Reiter und auch für erwachsene Einsteiger im Turniersport stehen heuer sieben Prüfungen in Klasse E und A in Dressur und Springen zur Verfügung. Mit diesen Prüfungen möchte der Reiterverein dem Reiternachwuchs Gelegenheit geben, unter besten Bedingungen Turniererfahrung zu sammeln.

Höhepunkt des Turniers ist der Große Preis der Stadt Heidenheim, die Springprüfung der Klasse S** mit Stechen am Sonntagnachmittag sowie die Dressur Klasse S** Intermediaire I, die ebenfalls am Sonntagnachmittag stattfindet.

Besonders froh ist Organisatorin Barbara Maier über die freie Bahn auf dem Weg zur Reitanlage an der Römerstraße. Vergangenes Jahr hatte die Baustelle dort im Vorfeld für reichlich zusätzliche Organisation geführt. „Wir haben dieses Jahr keinen Stadtlauf und keine Umleitung, wir sind so erleichtert.“ Freie Bahn also auch für Zuschauer, die natürlich willkommen sind. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos gibt es hier: http://www.turnier-service-team.de/