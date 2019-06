Von Donnerstag an bis einschließlich Sonntag ist auf der Reitanlage an der Römerstraße großer Pfersport geboten.

Von morgen an bis einschließlich Sonntag ist auf der Reitanlage an der Römerstraße großer Pfersport geboten. Knapp 500 Teilnehmer hatten sich angemeldet, um im Springen und in der Dressur gegeneinander anzutreten.

Beginn ist bereits um 7 Uhr morgens mit der Springpferdeprüfung Kl. A**. Es folgen eine Springprüfung Kl. L, eine Springpferdeprügung Kl. L, eine Springprüfung Kl. M* und eine Stilspringprüfung Kl. A*. Mit der Dressur geht es um 9.30 Uhr los, hier sind eine Reitpferdeprüfung, eine Dressurpferdeprüfung Kl. A und eine Dressurpferdeprüfung Kl. A* vorgesehen. Am geht es beim Springen um 7.30 Uhr los, nachfolgend die Prüfungen der Reihe nach: Stilspringprüfung Kl. A*, Punkte-Springführung Kl. L mit Joker, Springprüfung Kl. M*, Youngster-Tour und geschlossen, Springpferdeprüfung Kl. M*, Springprüfung Kl. S*, Springprüfung Kl. A**. Beginn bei der Dressur ist um 9 Uhr mit der Dressurprüfung Kl. L*-Tr., es folgen eine Dressurprüfung Kl. L**-Kandare und eine Dressurprüfung Kl. M**, Youngstertour.

Am ist Beginn um 7.30 Uhr beim Springen und um 8 Uhr bei der Dressur. Um 16 Uhr wird der Preis der Stadt Heidenheim ausgetragen.

Am ist Beginn beim Springen um 8 Uhr und bei der Dressur um 8.30 Uhr. Ab 16 Uhr folgt der Höhepunkt des Turniers: der Große Preis der Stadt Heidenheim, die Springprüfung der Klasse S** mit Stechen am Sonntagnachmittag. Ebenfalls am Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, findet die Dressur Klasse S** Intermediaire I, ein weiterer Höhepunkt, statt.

Weitere Infos zum Turnier gibt es im Internet unter www.turnier-service-team.de. Zuschauer sind willkommen.