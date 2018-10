Herbrechtingen Ringer-Derby: Rausch und Kater in der Oskar-Mozer-Halle

Ringer-Derby: Rausch und Kater in der Oskar-Mozer-Halle

Herbrechtingen / Alwin Reimer

Die TSV Herbrechtingen bezieht zu Hause eine unglückliche 13:18-Niederlage gegen die TSG Nattheim. Vorentscheidend war die Regelauslegung des Kampfrichters im vorletzten Kampf.

Wie erwartet proppenvoll war die Oskar-Mozer-Halle, auch bei der 23. Auflage des Derbys TSV Herbrechtingen gegen die TSG Nattheim herrschte eine elektrisierende Atmosphäre. Dabei blieben zwei Gewichtsklassen unbesetzt.

Nattheim hatte ihren ehemaligen Ringer Muhammed Tasdelen (bis 57 kg) leer laufen lassen und die TSVler überließen bis 61 kg dem Nattheimer Akif Sen, der auch schon für die TSV aktiv war, freiwillig Sieg und Punkte.

Völlig unerwartete Wendung

Dann entwickelte sich der erwartete Matten-Fight bis hin zum vorletzten Kampf. Die Gastgeber hatten bis dahin mit 13:11-Punkten die Nase vorn, als bis 75 kg Freistil David Dobre (TSV) gegen David Merkle antrat. Auf jeder Seite stand eine Mattenübertrittswertung zu Buche, als nach 1:30 Minuten die Ereignisse eine völlig unerwartete Wendung nahmen. Dobre ging mit einer abermaligen Mattenrandwertung 2:1 in Führung, fügte im Bewegungsablauf der Kampfszene eine Wurfaktion hinzu.

Nach der Einser-Wertung war offenbar der Pfiff des Mattenleiters außerhalb bereits erfolgt, was der TSV-Ringer im lautstarken Hallengetöse überhört hatte. Der Nattheimer Merkle hatte sich bei dieser Aktion verletzt, sprang auf, attackierte den Herbrechtinger für einen Moment, donnerte rücklings in die Holzbande und blieb liegen. Der Kampfrichter wertete dies als „Foul“, was seiner Regelauslegung nach bei Verletzung des Gegners automatisch die rote Karte nach sich zieht.

Kampfrichter entschied Derby

Mattenleiter Senn beteuerte, dass er keine andere Wahl hatte, diese Entscheidung so zu treffen. Wohl aber attestierte er, das Dobre keinerlei Verletzungs-Absicht zu unterstellen sei. Eine unglückliche Situation für die TSV Herbrechtingen, die somit 13:15 in Rückstand geriet. Der Kampfrichter entschied somit quasi mit seiner Regelauslegung das Derby.

In der abschließenden Begegnung bis 75 kg greco war Jonas Biener (TSV) eine Gewichtsklasse gegen Jürgen Hartung (Nattheim) aufgerückt, wo die körperlichen Vorteile des Nattheimers letztlich für dessen 11:0-Punktsieg, den er mit zwei Überwürfen ebnete, den Ausschlag gaben. Somit siegte Nattheim mit 18:13.

Von Beginn an bestimmten rassige, leidenschaftlich geführte Begegnungen das Kampfgeschehen. Bis 130 kg greco traf der körperlich unterlegene Lars Strauß (TSV) im Schwergewicht Robert Ersek. Zwei Ausheber aus der Bodenlage, welche Strauß mit Beinarbeit abwehrte, führten zum raschen Kampfabbruch durch Disqualifikation.

Bei 8:4 für Nattheim gab es die Neuauflage des ungarischen U-23-Finales zwischen Kristof Wittmann (TSV) und Juhasz Balasz. Nach einem 2:8-Rückstand glich der Herbrechtinger zum 8:8 aus. und ging sogar 9:8 in Front. Balasz wiederum glich mit letzter Kraftanstrengung drei Sekunden vor Kampfende zum 9:9 aus. Aufgrund der höheren Wertungen ging der hauchdünne Punktsieg an den Gästeringer, der sich somit für die Niederlage im ungarischen Finale revanchierte.

Viele spannende Kämpfe

Bis 66 kg Freistil kam Mihai Vranceanu (TSV) gegen Martin Maurer sofort zur Sache, bugsierte den TSGler in die prekäre Situation, Maurer konnte sich herauswinden, doch in der 2. Minute mit seinem zweiten Achselwurf gelang dem TSVler der Schultersieg.

Riccardo Caricato (TSV) trat bis 86 kg greco gegen Routinier Tobias Kuhn (N) an. Der Herbrechtinger ergriff sofort die Initiative, der Nattheimer brachte eine etwas ruppige Note ins Spiel, Caricato ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, brachte Wurfaktionen an den Mann, bestimmte die Marschroute und beendete die Begegnung mit einem souveränen 12:1-Punktsieg zum 11:9-Pausenvorsprung.

Nattheimer feiern Derbysieg

Im Anschluss traf Edi Kruse (TSV) traf eine Kategorie tiefer bis 71 kg greco auf Bernhard Amann. Im Bodenkampf gelang dem TSVler mit einem Durchdreher die kampfentscheidende Wertung. Im zweiten Abschnitt trat Kruse physisch robuster in Erscheinung und gewann den Kampf mit einem 6:1-Punktsieg. Bis 80 kg Freistil gelang Nattheims Marius Oechsle gegen Marcel Strubel mit einem Bodenreißer die entscheidende Wertung zum 4:1-Punktsieg. So kamen die Gäste auf 11:13 heran.

Am Ende skandierte der Nattheimer Fanblock „Derby-Sieger, Derby-Sieger“. Es war der erste Lokalerfolg nach zuvor acht Derbyniederlagen in Folge. Freilich kam der Sieg doch eher glücklich zustande.

Am kommenden Freitag ist die TSV Herbrechtingen beim AV Hardt zu Gast. Die TSG Nattheim empfängt am Samstag Schlusslicht TSVgg Münster.