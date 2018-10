Rasenkraftsport Rasenkraftsport: 21 Podestplätze für Dischingen

Dissen / HZ

Der Nachwuchs vom Härtsfeld glänzte bei den Wettkämpfen in Dissen.

Mit 13 Gold-, 5 Silber- und 3 Bronzemedaillen kehrten die Rasenkraftsportler des SV Dischingen von den deutschen Nachwuchsmeisterschaften in Dissen zurück.

In der Jugend B bis 82 kg wurde Julian Linse Vizemeister im Gewichtswurf und im Dreikampf. Den vierten Platz belegte er in der Jugend A bis 85 kg im Dreikampf und Gewichtswurf. Simon Biesler holte sich bei der Jugend A bis 65 kg alle drei Titel (Dreikampf, Gewicht, Stein). Bei den Junioren bis 68 kg gingen ebenfalls alle Titel an ihn. Er war der einzige Starter in dieser Gewichtsklasse.

Jonathan Schmidt glänzte in der Jugend A bis 85 kg mit den Meistertiteln im Dreikampf und im Steinstoßen. Michael Burger freute sich über zwei zweite Plätze im Dreikampf und Steinstoßen sowie Platz drei im Gewichtswurf. Bei den Junioren bis 90 kg belegte er im Dreikampf und Steinstoßen den ersten Platz und Rang zwei im Gewichtswurf. In der Klasse über 90 kg erreichte Dominik Seeberger Platz drei im Dreikampf und im Gewichtswurf. In derselben Gewichtsklasse siegte Marc Käppeler im Steinstoßen.

Den Meistertitel in der Mannschaftswertung holten sich die Dischinger Rasenkraftsportler (Burger, Schmidt, Linse, Biesler) mit 9077 Punkten vor dem ASV Erfurt (5988 Punkte). Den Mannschaftstitel bei den Junioren holten sich ebenfalls die Dischinger (Seeberger, Burger, Biesler) mit 5781 Punkten vor dem ASV Erfurt mit 5585 Punkten.

Beim zeitgleich ausgetragenem Länderpokalturnier siegte zum ersten Mal das württembergische Team in der Besetzung Burger, Schmidt, Linse und Böttinger vor Thüringen, Bayern und Niedersachsen. Der Dischinger Michael Burger erhielt hier einen Sonderpreis für die beste Relativwertung (Dreikampfwertung geteilt durch Körpergewicht).