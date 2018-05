Rollkunstlauf Ramensteincup: Der Pokal bleibt in Nattheim

Ramensteincup: Der Pokal bleibt in Nattheim

Nattheim / hz

Über 100 Teilnehmer starteten beim für beide Verbände ausgeschriebenen Ramensteincup des RSV.

Der RSV Nattheim richtet zum zwölften Mal den Ramensteincup um den Hellensteinpokal der Stadtwerke Heidenheim aus. Das Turnier wurde wie in den Jahren zuvor für beide Rollkunstlaufverbände – Württembergischer Rollsport- und Inlineverband und RKB Solidarität – ausgeschrieben.

Es beteiligten sich über 100 Läuferinnen und wenige Läufer aus Nattheim, Eppingen, Heilbronn, Neckarweihingen, Penzberg und Heidenheim. Für viele war es eine Vorbereitung auf die Bezirksmeisterschaft am 17. Juni in Nattheim. Zum zwölften Mal in Folge gewannen die Nattheimer Mädels den Wanderpokal der Stadtwerke – dieses Mal recht knapp vor Eppingen und Penzberg, Aus der Siegerliste:

Häschen (Jahrgang 2010/2011): 1. Sophia Schäfer (14,50 Punkte), 3. Sophie Benz (13,80); Neulinge (über 8 Jahre): 2. Milena Garic (14,10), 3. Mona Berger (13,50); Anfänger 1 (2008 und jünger): 3. Mara Brenner (15,90); Anfänger 2: 1. Noemi Müller (25,50), 2. Elin Gergeni (24,70), 3. Florentine Winter (22,70); Fortgeschrittene 1: 2. Emily Fanselow (22,90); Fortgeschrittene 2: 2. Alina Fanselow (23,60), 3. Annabell Czaboryk (21,50); Nachwuchsklasse: 1. Nina Hoppe (29,40); Junioren: 1. Kiara Reinhardt (31,50) Zweierlauf Neulinge: 1. Lisa Pham/Sophie Benz (9,10), 2. Romy Stegmayer/Letizia Illenberger (9,00), 3. Hanna Geiger/Alina Krebs (8,00); Anfänger: 2. Stella D'Amore/Mira Gergeni (15,40), 3. Mara Brenner/Nina Brenner (14,30); Fortgeschrittene: 1. Lena Lanzinger/Elin Gergeni (22,40), 2. Emily Fanselow/Florentine Winter (21,70), 3. Emily Hoppe/Anika Spittler (20,10); Nachwuchsklasse: 2. Leonie Stegmayer/Noemi Müller (22,90), 3. Alina Fanselow/Annabell Czaboryk (22,30); Junioren: 1. Nina Hoppe/Kiara Reinhardt (29,30) Gruppenlauf Anfänger: 1. Stella D'Amore/Laura Fauth/Mira Gergeni/Florentine Winter (16,10), 2. Mara Brenner/Nina Brenner/Leonie Trinschek/Daniela Rembold (15,30); Junioren: 1. Annabell Czarboryk/Alina Fanselow/Emily Hoppe/Kiara Reinhardt (23,60); Fortgeschrittene: 1. Lena Lanzinger/Noemi Müller/Leonie Stegmayer/Elin Gergeni (22,60); Nachwuchsklasse: 1. Maike Spittler/Anika Spittler/Alina Bantle-Müller/Emily Fanselow (19,20); Paarlauf Nachwuchsklasse: 1. Nina Hoppe/Elijah Andreula (24,90); Schülerformation: 1. Skating Team (24,30)

Minis (2012 und jünger): 1. Letizia Illenberger (8,20), 2. Alina Krebs (7,20), 3. Romy Stegmayer (6,00); Freiläufer Gr.3 (2010 und jünger): 1. Laura Fauth (12,10), 2. Stella D'Amore (12,20); Figurenläufer Gr.1 Jungen (2006 und älter): 1. Elijah Andreula (18,20); Figurenläufer Gr.1 (2006 und älter): 1. Maike Spittler (19,90), 2. Maike Kälber (17,40); Bambini: 2. Mira Gergeni (11,20); Schüler D: 1. Emily Hoppe (19,80); Schüler C: 1. Leonie Stegmayer (25,00), 3. Lena Lanzinger (17,30); Jugend: 1. Kim Basch (29,80)