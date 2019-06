Der Radsportler vom Bike-o-Rado Racing-Team sicherte sich den Gesamtsieg eines viertägigen Wettbewerbs.

Vier Rennen an vier Tagen: Das war der Volks- und Raiffeisenbanken-Cup im Zollernalbkreis, bei dem Markus Westhäuser vom Bike-o-Rado Racing-Team gestartet ist. Der erste Startschuss fiel für Westhäuser in Trillfingen. Den 1,3 km langen, flachen Stadtkurs galt es 40 Mal zu umrunden. Westhäuser hatte hier im Schlusssprint die Nase vorn.

Am nächsten Tag ging es nach Ostdorf. Der 2,1 km lange Kurs war hier deutlich anspruchsvoller und bergiger, sodass sich Westhäuser bereits in der dritten Runde mit weiteren drei Fahrern absetzen konnte, ehe in der fünften von 20 zu fahrenden Runden seine Solofahrt begann. Mit der Überrundung des gesamten Fahrerfeldes holte er sich hier den erste Platz mit mehr als vier Minuten Vorsprung.

In Erlaheim bot sich auf dem 3,2 km langen Kurs mit einer langen Steigung dasselbe Bild. Westhäuser war wieder nicht zu bremsen und baute seinen Vorsprung weiter auf nun 5:36 min. aus.

Am letzten Tag standen in Onstmettingen wieder 40 flache Kilometer an. In den 40 Runden wichen die 45 Seniorenfahrer nicht mehr von Westhäusers Hinterrad. Alle Bemühungen Westhäusers, seine Kontrahenten auch mal nach vorne in den Wind zu schicken, scheiterten, da das Tempo enorm verschleppt wurde. So versuchte er nach zwei gewonnen Sprintwertungen das Tempo abermals zu verschärfen. Westhäuser konnte so einige Gegner abschütteln. Beim Zielsprint zahlte sich jedoch die lange Windschattenfahrt einiger Kontrahenten aus und Westhäuser zog mit Platz zwei den Kürzeren. Den Gesamtsieg aber nahm ihm niemand mehr. In zwei Wochen steht die deutsche Meisterschaft an.